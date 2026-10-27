Borsa İstanbul'da işlem gören SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), yatırımcıların beklediği temettü takvimini açıkladı. Şirketin 27 Ekim 2026 tarihli KAP bildirimine ilişkin aktarılan bilgilere göre, hisse başına toplam brüt 0,0165818 TL, net 0,0140944 TL nakit kâr payı iki eşit taksitle ödenecek. İlk ödeme 25 Kasım'da, ikinci ödeme ise 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

SDTTR TEMETTÜ TARİHLERİ BELLİ OLDU

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, daha önce kararlaştırılan nakit kâr payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklanan ödeme takvimi şöyle;

1. taksit – 25 Kasım 2026

Hisse başına brüt: 0,0082909 TL

Hisse başına net: 0,0070472 TL

2. taksit – 23 Aralık 2026

Hisse başına brüt: 0,0082909 TL

Hisse başına net: 0,0070472 TL

Böylece iki taksit sonunda yatırımcılara hisse başına toplam brüt 0,0165818 TL, net 0,0140944 TL temettü dağıtılacak.

SDTTR TEMETTÜ NASIL ALINIR?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nin (SDTTR) temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, ilgili temettü hak kullanım tarihinden önce hisseye sahip olmaları gerekiyor.

Temettü almaya hak kazanan yatırımcıların ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Nakit kâr payı, banka veya aracı kurumlar üzerinden yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.

SDTTR TEMETTÜ ALMAK İÇİN KAÇ LOT GEREKLİ?

Temettü ödemesinden yararlanmak için belirli bir asgari lot şartı bulunmuyor. Hak kazanma koşullarını sağlayan ve portföyünde 1 lot SDTTR hissesi bulunan yatırımcı da kâr payı alabiliyor.

Dağıtılacak toplam tutar, yatırımcının sahip olduğu lot sayısına göre hesaplanıyor.

1.000 LOT SDTTR HİSSESİ OLAN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

SDTTR'nin açıkladığı hisse başına toplam net 0,0140944 TL tutarındaki temettüye göre, yatırımcıların iki taksit sonunda alabilecekleri toplam tutarlar şöyle:

Hisse miktarı Toplam net temettü 100 lot 1,41 TL 500 lot 7,05 TL 1.000 lot 14,09 TL 5.000 lot 70,47 TL 10.000 lot 140,94 TL

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