Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 27 Ekim 2026 tarihinde yapılan bildirimde, nakit temettü ödemesinin 27 Ekim’de tamamlandığı belirtildi.

MCARD TEMETTÜ ÖDEMESİ TAMAMLANDI

MKK’nın açıklamasına göre, Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) için nakit temettü ödemesi 27 Ekim 2026 tarihinde tamamlandı. Şirketin temettü hak kullanım tarihi ise 23 Ekim olarak kaydedildi.

MCARD yatırımcıları için açıklanan temettü tutarları şöyle:

Temettü detayı Tutar Hisse başına brüt temettü 2,5711011 TL Hisse başına net temettü 2,1854359 TL Temettü hak kullanım tarihi 23 Ekim 2026 Ödeme işleminin tamamlandığı tarih 27 Ekim 2026

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