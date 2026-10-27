ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak 26 milyar 470 milyon 603 bin TL’ye yükseldi. Satışlar yüzde 28, FAVÖK ise yüzde 38 artış kaydetti.

ASELSAN’IN SATIŞLARI 151,4 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

ASELSAN’ın 2026 Ocak-Eylül dönemindeki satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 117 milyar 890 milyon 283 bin TL’den 151 milyar 486 milyon 106 bin TL’ye çıktı. Böylece şirketin satışları yıllık bazda yüzde 28 arttı.

Şirketin brüt kârı da yüzde 30 yükselerek 47 milyar 496 milyon 247 bin TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK YÜZDE 38 ARTTI

ASELSAN’ın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), 2026’nın ilk dokuz ayında 40 milyar 555 milyon 363 bin TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 29 milyar 407 milyon 628 bin TL olan FAVÖK, yıllık bazda yüzde 38 artış gösterdi.

Net dönem kârı ise 2025’in ilk dokuz ayındaki 15 milyar 114 milyon 555 bin TL seviyesinden 26 milyar 470 milyon 603 bin TL’ye yükseldi.

ASELSAN’IN NET BORCU YÜZDE 54 ARTTI

Şirketin bilanço verilerine göre, 2026 Eylül dönemi itibarıyla toplam varlıkları 618 milyar 870 milyon 910 bin TL oldu. Haziran 2026 döneminde 580 milyar 360 milyon 670 bin TL olan toplam varlıklar, çeyreklik bazda yüzde 7 arttı.

Net borç 55 milyar 162 milyon 921 bin TL’ye yükselirken, Haziran 2026 dönemindeki 35 milyar 707 milyon 868 bin TL seviyesine göre yüzde 54 artış kaydetti. Özkaynaklar ise aynı dönemde yüzde 3 artarak 334 milyar 974 milyon 960 bin TL’ye ulaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.