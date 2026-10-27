Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 45 milyar 950 milyon TL’ye yükseldi. Faiz gelirleri ise yıllık bazda yüzde 19 artışla 570 milyar 656 milyon TL olarak gerçekleşti.

AKBANK’IN NET KÂRI 45,9 MİLYAR TL OLDU

Akbank’ın 2026 Ocak-Eylül dönemindeki net dönem kârı 45 milyar 950 milyon TL olarak kaydedildi. Banka, 2025 yılının aynı döneminde 38 milyar 923 milyon TL net kâr açıklamıştı. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 18 arttı.

Bankanın net faaliyet kârı da aynı dönemde yüzde 29 yükselerek 62 milyar 474 milyon TL’ye ulaştı. Net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 23 artışla 106 milyar 531 milyon TL oldu.

FAİZ GELİRLERİ YÜZDE 19 ARTTI

Akbank’ın faiz gelirleri, 2026’nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 570 milyar 656 milyon TL’ye çıktı. Faiz giderleri ise yüzde 7 artışla 440 milyar 283 milyon TL olarak gerçekleşti.

KREDİLER VE MEVDUATLAR YÜKSELDİ

Bankanın bilanço verilerinde de artış görüldü. 2026 Eylül dönemi itibarıyla finansal varlıklar net 1 trilyon 403 milyar 893 milyon TL’ye ulaştı. Krediler 2 trilyon 334 milyar 451 milyon TL, mevduatlar ise 2 trilyon 641 milyar 432 milyon TL olarak kaydedildi.

Haziran 2026 dönemine kıyasla krediler ve mevduatlar yüzde 5’er, finansal varlıklar net yüzde 4 arttı. Özkaynaklar ise yüzde 2 yükselerek 330 milyar 260 milyon TL oldu.

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