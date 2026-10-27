Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi, yarın açıklanması beklenen finansal sonuçlarla devam edecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) yer alıyor.

28 EKİM’DE BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Yatırımcıların yakından takip ettiği üçüncü çeyrek bilanço döneminde, 28 Ekim Çarşamba günü iki şirketin finansal tablolarını açıklaması bekleniyor.

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN 28 Ekim 2026 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB 28 Ekim 2026

Şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üçüncü çeyrek performanslarına ilişkin verilerin yatırımcıların gündemine gelmesi bekleniyor.

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