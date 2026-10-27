Borsa İstanbul'da işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT), sermaye artırımı sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, esas sözleşmesindeki sermaye maddesinin değiştirilmesine yönelik teklifin genel kurulda kabul edildiğini duyurdu. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında planlanan toplam satış hasılatı ise 39 milyon 350 bin TL olarak bildirildi.

DIRIT'TE GENEL KURULDAN SERMAYE KARARI

Diriteks tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik süreçte yeni aşamaya geçildi.

Şirketin sermaye maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmış ve değişiklik metni 28 Ağustos 2026 tarihinde onaylanmıştı.

27 Ekim'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında söz konusu esas sözleşme değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda sermaye maddesinin değiştirilmesi kabul edildi.

39,35 MİLYON TL'LİK SATIŞ HASILATI PLANLANIYOR

KAP bildiriminde, rüçhan hakkı kullandırılmadan gerçekleştirilecek tahsisli bedelli sermaye artırımına ilişkin planlanan toplam satış hasılatı 39 milyon 350 bin TL olarak yer aldı.

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 10 milyon 650 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Artırılacak nominal sermaye tutarı ise Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanacak.

Bu nedenle 39,35 milyon TL'lik planlanan satış hasılatı, sermayeye doğrudan eklenecek nominal tutarı ifade etmiyor.

Genel kurulda kabul edilen esas sözleşme değişikliği, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bildirimde ulaşılacak sermaye tutarı henüz güncellenmedi.