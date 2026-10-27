Borsa İstanbul'da işlem gören İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (INTET), yeni iş anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Şirketin bağlı ortaklığı Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş., yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir firmayla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın şirketin 2025 yılı konsolide hasılatına oranının yüzde 11,05 olduğu açıklandı.

INTET'TEN 3 YILLIK BAKIM VE ONARIM ANLAŞMASI

İntetra Teknoloji tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, bağlı ortaklığı Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş. ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir firma arasında ücret toplama sistemlerinin bakım ve onarım hizmetlerini kapsayan sözleşme imzalandı.

26 Ekim 2026 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi, 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlendi.

Şirket, anlaşmanın karşı tarafının ilişkili taraf olmadığını bildirdi.

SÖZLEŞMENİN HASILATA ORANI YÜZDE 11,05

KAP açıklamasında, sözleşmenin şirketin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarındaki hasılatına oranının yüzde 11,05 olduğu belirtildi.

Öte yandan sözleşmenin birim fiyat esaslı olduğu vurgulandı. Bu nedenle anlaşma kapsamında gerçekleşecek toplam tutarın, yapılacak iş miktarına bağlı olarak değişebileceği ifade edildi.

Dolayısıyla açıklanan yüzde 11,05'lik oran, şirketin gelirlerinde aynı oranda kesin bir artış yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Yeni sözleşmenin şirketin faaliyetlerine sağlayacağı mali katkı, anlaşma süresince gerçekleştirilecek iş miktarına göre şekillenecek.

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