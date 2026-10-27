Yapılan açıklamaya göre Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ile Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT), yatırımcılarına temettü ödemelerini gerçekleştirdi.

Dağıtılan kâr payı tutarları doğrultusunda hisselerin seans başlangıcında baz alınacak teorik fiyatları yeniden hesaplandı.

Borsa İstanbul tarafından ilan edilen hak kullanımı ve teorik fiyat verileri şu şekilde:

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)



• Hisse Kodu: MEDTR

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1134453 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0964285 TL

• Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 17,016 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Merit Turizm Yatırım ve İşletme (MERIT)



• Hisse Kodu: MERIT

• Pay Başına Brüt Temettü: 1,0000000 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,8500000 TL

• Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 12,04 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Her iki pay senedi de yeni işlem gününe belirlenen bu düzeltilmiş teorik referans fiyatlar üzerinden başlayacak.

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