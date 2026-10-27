Yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda milyarlarca liralık para hareketi mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 150 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ankara'daki soruşturmada 21 milyar 319 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edilirken, 23 şirkete kayyım atandı.

21,3 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheli ve 23 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağladığı değerlendirilen yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelemeye alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında 55 şüpheli gözaltına alınırken, 24 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

23 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken bir diğer karar ise şirketlere yönelik oldu.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandığını açıkladı.

Kayyım atanan şirketlerin isimlerine ilişkin ise açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmada ise sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine harekete geçildi.

İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü çocuk olmak üzere toplam 100 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 31'i çocuk olmak üzere 87 kişi gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

EDİRNE'DE 1 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ise şüphelilerin banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Edirne merkezli 5 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

TOPLAM 150 GÖZALTI, 41 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli üç ayrı soruşturmada toplam 191 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 150 kişi gözaltına alınırken, 41 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ağları ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini belirterek, suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmayı ve faaliyet alanlarını daraltmayı hedeflediklerini ifade etti.