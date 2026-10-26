Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar 205 milyon 335 bin TL net zarar açıkladı.

Bu rakamla birlikte şirketin 1 Ocak – 30 Eylül 2026 dönemini kapsayan 9 aylık toplam konsolide zararı 4 milyar 628 milyon 699 bin TL oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı 9 aylık periyodunda 8 milyar 349 milyon 277 bin TL zarar bildiren şirketin kümülatif net zarar rakamında yıllık bazda daralma görülse de çeyreklik bazda operasyonel göstergeler baskı altında kalmaya devam etti.

HASILAT VE FAALİYET KÂRINDA GERİLEME

Finansal tablolara göre şirketin gelir tablosu kalemlerinde belirgin bir geri çekilme kaydedildi:

• Hasılat: Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

• Esas Faaliyet Kârı: Yıllık bazda yüzde 45 düşüş gösterdi.

• Özkaynaklar: Çeyreklik bazda yüzde 12 gerileme kaydetti.

ZARAR PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE GELDİ

Açıklanan finansal sonuçlar, piyasa ve analist beklentilerini aşan bir zarara işaret etti. Matriks Haber tarafından 14 aracı kurumun katılımıyla hazırlanan bilanço anketinde:

• Ortalama Çeyreklik Zarar Beklentisi: -5.119.300.000 TL

• Medyan Zarar Beklentisi: -5.424.100.000 TL

seviyesindeydi. Arçelik’in bildirdiği 6,2 milyar TL’lik üçüncü çeyrek zararı, ankette yer alan ortalama beklentinin yaklaşık 1,08 milyar TL üzerinde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.