26 Ekim 2026 tarihinde seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sürecin mevcut piyasa koşulları doğrultusunda sonlandırıldığı bildirildi.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 1 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda, 84 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin, 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 516 milyon 600 bin TL artırılması planlanmıştı.

Yüzde 615 oranındaki bu artışla şirketin sermayesinin 600 milyon 600 bin TL’ye çıkarılması hedeflenmiş ve 14 Temmuz 2026 tarihinde onay için SPK’ya resmi başvuru yapılmıştı.

PİYASA KOŞULLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

KAP bildirimine göre şirket, değişen piyasa konjonktürünü değerlendirerek söz konusu bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun geri çekilmesi yönünde SPK’ya talepte bulundu.

Kurulun bu talebi olumlu karşılaması üzerine başvuru resmi olarak işlemden kaldırıldı.

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