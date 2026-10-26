Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 74. toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tamamladı.

Toplantının ardından emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli mali zemini hazırladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe imkanlarının bu doğrultuda seferber edildiğini ifade etti.

Düzenlemenin yasalaşma sürecine değinen Erdoğan, "Yasal düzenlemeyi sene sonuna kadar hayata geçirmeyi umuyoruz" diyerek çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

TAZİYE MESAJLARI VE BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Konuşmasına Zonguldak'taki maden faciası ve Ankara'daki kaza haberleriyle başlayan Erdoğan, hayatını kaybeden 3 madenciye ve kaza sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet diledi.

Bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir konjonktürde Türkiye'nin kalkınma ve istikrar çizgisinden sapmadığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşların huzur ortamına sahip çıkmasından ötürü teşekkür etti.

Coğrafyadaki krizlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yangına körükle gidenlerin karşısında barışı tesis etmek ve akan kanı durdurmak için gayret gösterdiğini dile getirdi.

YOĞUN DİPLOMASİ VE CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI

Cumhuriyetin 103. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla karşılanacağını aktaran Erdoğan, bu özel günde Beştepe Millet Ormanı'nın da halkın hizmetine açılacağını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapacağını belirten Cumhurbaşkanı; cuma günü Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) ağırlanacağını, sonrasında ise Güney Kore ziyareti ile Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nin planlandığını paylaştı.