Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, Kanal D Romanya’nın tamamının devri konusunda taraflarla mutabakata varıldığı açıklandı.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre holding, dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki Dogan Media International S.A. (Kanal D Romanya) sermayesini temsil eden hisselerin tamamını devretmek üzere masaya oturdu.

Söz konusu satış işlemi; Romanian Content Project S.R.L ve Clever Media Network ile 26 Ekim 2026 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" ile resmiyete döküldü.

Belirlenen koşullar ve bazı olası uyarlamalar dahilinde, vadeli ödemeler biçiminde gerçekleşecek devir bedelinin toplam 109.000.000 euro olduğu aktarıldı.

YASAL İZİNLER VE KAPANIŞ ŞARTLARI BEKLENİYOR

Anlaşmanın nihai olarak tamamlanabilmesi için ilgili rekabet otoritelerinin onayı başta olmak üzere, yasal prosedürlerin ve sözleşmede yer alan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekecek.

Sürecin bu izinlerin ve şartların sağlanmasının ardından resmen kapanması hedefleniyor.

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