Şirketin yüzde 80'lik ana kontrol hissesi ile diğer hissedarlara ait yüzde 20'lik pay da dahil olmak üzere toplam yüzde 100 hissesi, 1 milyar 250 milyon TL muhammen bedel karşılığında ihaleye sunuldu.

Satış sürecine katılmak isteyen yatırımcılar için takvim netleşti. İlgililerin tekliflerini kapalı zarf usulüyle en geç 17 Kasım 2026 günü saat 16.30’a kadar TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki genel merkezine ulaştırmaları gerekiyor.

30'DAN FAZLA ÜLKEDE 30 BİN MAĞAZAYA ULAŞIYOR

Perakende ve toptan ticaret sektörüne yönelik geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleriyle tanınan Nebim Neyir, Türkiye'nin en köklü yazılım sağlayıcıları arasında bulunuyor.

• Pazar Ağı: Geliştirilen yazılım altyapısı, 9 binden fazla kurumsal firma ve 30 bini aşkın mağazada aktif olarak kullanılıyor.

• Küresel Erişim: Türkiye pazarının yanı sıra 30’dan fazla ülkeye yayılan ve sayıları 1000’i geçen mağaza ağında operasyonel süreçler şirketin sistemleriyle yönetiliyor.

• Ürün Gamı: Ağırlıklı olarak tekstil, hazır giyim, moda ve ayakkabı perakendesine odaklanan şirket; Nebim V3 ERP, bulut mimarisine sahip Nebim ERA platformu ve sektörel yapay zekâ uygulamalarıyla hizmet sunuyor.

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