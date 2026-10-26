Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin kararını açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu BB-, görünümünü ise durağan olarak teyit etti. Enflasyonla mücadele, mali disiplin ve uluslararası rezervleri kredi notunu destekleyen unsurlar arasında gösteren Scope, yüksek enflasyon ve dış finansman risklerine yönelik uyarılarda bulundu. Kuruluşun 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon, faiz ve büyüme tahminleri de belli oldu.

SCOPE RATINGS TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Almanya merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, 23 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden ihraççı ve teminatsız borç notlarını BB- seviyesinde korudu.

Uzun vadeli kredi notunun görünümü durağan olarak teyit edilirken kısa vadeli yerel ve yabancı para cinsinden ihraççı notları S-3 seviyesinde bırakıldı.

Kuruluş, Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş üretim yapısı, ihracat kapasitesi, yatırım performansı ve elverişli demografik görünümünü kredi notunu destekleyen faktörler arasında sıraladı.

Mali disiplin, son dönemde uygulanan para politikaları ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı da olumlu unsurlar arasında gösterildi.

Buna karşılık yüksek enflasyon, Türk lirasının dış gelişmelere duyarlılığı, finansal kırılganlıklar ve jeopolitik risklerin kredi notunu sınırladığı belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNİ

Scope Ratings, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediğini ancak enflasyondaki düşüşün zaman alacağını değerlendirdi.

Kuruluş, ABD-İran çatışmasının enerji fiyatları üzerinden dezenflasyon sürecini geciktirdiğini ancak süreci tamamen bozmadığını belirtti.

Scope'un tahminlerine göre Türkiye'de ortalama enflasyonun 2027 yılında yüzde 25'e, 2028 yılında ise yüzde 20'ye gerilemesi bekleniyor.

Kuruluş, tek haneli enflasyon hedefinin 2029 yılına ertelendiğini hatırlatırken bu hedefi mevcut koşullarda iyimser bulduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI İÇİN FAİZ TAHMİNİ DE AÇIKLANDI

Scope Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin öngörülerini de paylaştı.

Kuruluş, politika faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 35'e, 2027 yılı sonunda ise yüzde 30'a gerilemesini bekliyor.

Bu tahminler, 22 Ekim'de yüzde 36 seviyesine indirilen politika faizinde önümüzdeki dönemde kademeli gevşemenin devam edebileceğine işaret ediyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ NE KADAR BÜYÜYECEK?

Scope Ratings, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin üç yıllık tahminlerini de açıkladı.

Yıl Büyüme tahmini 2026 %2,7 2027 %3,5 2028 %3,8

Kuruluş, sıkı para politikalarının etkisiyle ekonomik dengelenmenin devam etmesini, ilerleyen dönemde ise büyümenin yeniden hız kazanmasını bekliyor.

CARİ AÇIK VE DIŞ FİNANSMAN RİSKLERİNE UYARI

Scope Ratings, Türkiye'nin cari açığının 2026 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,5'ine yükselmesini beklediğini açıkladı.

Kuruluş, enerji fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması ve enflasyonla mücadele politikalarının sürdürülmesi durumunda cari açığın 2027-2028 döneminde GSYH'nin yaklaşık yüzde 2,5'i seviyesinde dengelenebileceğini öngördü.

Değerlendirmede yüksek enflasyonun yanı sıra dış finansman koşulları, döviz kuru ve rezervlerin yurt içi ve küresel gelişmelere duyarlılığı da Türkiye'nin kredi notu üzerindeki başlıca riskler arasında gösterildi.