Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 haftasında en fazla açığa satış işlemi gerçekleştirilen hisseler belli oldu. Aselsan (ASELS), 5,81 milyar TL'lik açığa satış işlem hacmiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Bankacılık hisselerinden Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) ise ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti. Türk Hava Yolları (THYAO), Astor Enerji (ASTOR) ve BİM (BIMAS) gibi Borsa İstanbul'un büyük şirketleri de ilk 10'a girdi.

BORSA İSTANBUL'DA EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da gerçekleşen açığa satış işlemlerinde Aselsan (ASELS), 5.812.515.078 TL işlem hacmi ve 335,201 TL ortalama fiyatla ilk sırada yer aldı.

ASELS'i 4.594.534.226 TL işlem hacmi ve 65,429 TL ortalama fiyatla Akbank (AKBNK) takip etti.

Üçüncü sırada ise 4.504.843.048 TL işlem hacmi ve 35,603 TL ortalama fiyatla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yer aldı.

Türk Hava Yolları (THYAO), 3.786.819.477 TL'lik işlem hacmiyle dördüncü sırada bulunurken Astor Enerji (ASTOR) 2.211.590.586 TL ile beşinci sıraya yerleşti.

EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞEN 10 HİSSE

Hisse Ortalama fiyat (TL) İşlem hacmi (TL) ASELS 335,201 5.812.515.078 AKBNK 65,429 4.594.534.226 YKBNK 35,603 4.504.843.048 THYAO 264,877 3.786.819.477 ASTOR 158,207 2.211.590.586 ISCTR 12,536 2.093.380.463 KCHOL 200,693 2.086.346.996 BIMAS 378,902 1.942.584.980 TUPRS 361,516 1.593.533.487 SAHOL 86,836 1.498.541.221

BANKACILIK HİSSELERİ İLK SIRALARDA YER ALDI

Açığa satış işlem hacminin en yüksek olduğu 10 hisse arasında bankacılık sektöründen üç şirket yer aldı.

Akbank (AKBNK), 4,59 milyar TL işlem hacmiyle ikinci sıraya yerleşirken Yapı Kredi (YKBNK) 4,50 milyar TL ile üçüncü oldu.

Türkiye İş Bankası (ISCTR) ise 2,09 milyar TL açığa satış işlem hacmiyle altıncı sırada yer aldı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR, HİSSELERİ NASIL ETKİLER?

Açığa satış, yatırımcıların sahip olmadıkları payları belirli kurallar çerçevesinde satarak daha sonra geri almayı hedefledikleri işlem türüdür.

Genellikle hisse fiyatında düşüş beklentisiyle gerçekleştirilen açığa satış işlemleri, yatırımcılar tarafından risk yönetimi veya korunma amacıyla da kullanılabilir.

Ancak bir hissede açığa satış işlem hacminin yüksek olması, o hissenin mutlaka değer kaybedeceği anlamına gelmez. Açığa satış hacmi, işlem yoğunluğunu gösterir, tek başına net satış pozisyonunu veya gelecekteki fiyat hareketini ortaya koymaz.

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