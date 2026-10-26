Kripto para piyasalarında yeni hafta sert satışlarla başladı. Bitcoin (BTC), 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yüzde 1,4'e varan değer kaybıyla 79 bin 300 doların altına geriledi. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden son iki işlem gününde 772,4 milyon dolarlık para çıkışı yaşanırken Ether, XRP ve Solana da düşüşe eşlik etti.

Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler artarken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

BITCOIN 80 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde satış baskısıyla karşılaştı.

26 Ekim Pazartesi günü Asya işlemlerinde yüzde 1,4'e kadar değer kaybeden Bitcoin, 79 bin 300 doların altını gördü. Kripto para, gün içerisinde kayıplarının bir bölümünü telafi ederek yeniden 80 bin dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin'deki gerilemeye diğer büyük kripto varlıklar da eşlik etti. Ether (ETH), XRP ve Solana (SOL) yeni haftaya değer kaybıyla başladı.

BITCOIN ETF'LERİNDEN 772,4 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Kripto para piyasalarındaki satışlarla birlikte ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) para hareketleri de gündeme geldi.

Bloomberg'in aktardığı verilere göre yatırımcılar, 22-23 Ekim tarihlerinde spot Bitcoin ETF'lerinden toplam 772,4 milyon dolar çekti.

Söz konusu çıkış, haftanın ilk üç işlem gününde fonlara 1 milyar doların üzerinde net para girişinin gerçekleşmesinin ardından yaşandı.

Böylece haftanın başındaki güçlü fon girişleri, son iki işlem gününde yerini yüksek tutarlı çıkışlara bıraktı.

YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLEDİ

Kripto paralardaki düşüş, küresel teknoloji hisselerinde geçen haftadan bu yana görülen satışlarla aynı dönemde gerçekleşti.

Yatırımcıların yapay zeka sektörüne yapılan yüksek tutarlı harcamaların sürdürülebilirliğini sorgulaması, riskli varlıklara yönelik talebi baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

Asya piyasalarında da teknoloji hisselerindeki kayıplar öne çıktı. Güney Kore'nin Kospi Endeksi yüzde 0,2 gerilerken Japonya'da Nikkei Endeksi kapsamındaki çip sektörü hisseleri satış baskısıyla karşılaştı.

Piyasalarda bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının da risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

ANALİSTLERDEN BITCOIN İÇİN DEĞERLENDİRME

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, Bitcoin'in yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler karşısında diğer riskli varlıklara göre şimdiye kadar nispeten dirençli kaldığını belirtti.

Mauron, piyasaların odağının Fed toplantısına ve ardından ABD'de gerçekleştirilecek ara seçimlere çevrildiğini ifade etti.

Apollo Crypto Portföy Yöneticisi Pratik Kala ise Bitcoin'in birçok sistematik fon ve algoritmik işlem stratejisi tarafından riskli varlık kategorisinde değerlendirildiğini belirtti.

Kala'ya göre yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi, Bitcoin'i yeni satış dalgalarına karşı kırılgan bırakıyor.

BITCOIN'DE GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Kripto para piyasalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısını bekliyor.

Fed'in 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajların küresel risk iştahı üzerinden kripto para fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Piyasalarda ayrıca 3 Kasım 2026 tarihinde yapılacak ABD ara seçimleri de takip ediliyor.

Bitcoin'in yeniden 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı ve spot ETF'lerdeki para akışının hangi yönde ilerleyeceği, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından izleniyor.