Cuma gününü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan kapatan endeks, açılışta 63,33 puanlık prim yaptı.

Açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydederken; sektör bazında en güçlü yükseliş yüzde 3,59 ile metal eşya ve makinada, en sert geri çekilme ise yüzde 3,96 ile finansal kiralama ve faktoring tarafında görüldü.

BOFA MASASINDA YOĞUN SATIŞ: NET ÇIKIŞ 1,93 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Saat 12:36 itibarıyla Bank of America (BofA) verilerine göre kurum, Borsa İstanbul'da net -1.935.061.656 TL seviyesinde güçlü bir satış pozisyonu aldı.

BofA'nın gün ortası işlemlerinde en çok çıkış yaptığı ve portföyüne eklediği hisseler şu şekilde sıralandı:

En Çok Satılan Hisseler



Kurumun net satış tarafında lokomotif hisseler başı çekti:

• AKBNK (Akbank): -281.075.685 TL net hacim (Toplam satışların %12,08'i, ortalama maliyet: 62,827 TL)

• THYAO (Türk Hava Yolları): -235.223.355 TL net hacim (Toplam satışların %10,11'i, ortalama maliyet: 257,701 TL)

• ISCTR (İş Bankası C): -211.057.057 TL net hacim (Toplam satışların %9,07'si, ortalama maliyet: 11,938 TL)

• GUBRF (Gübre Fabrikaları): -98.587.684 TL net hacim (Toplam satışların %4,24'ü, ortalama maliyet: 278,631 TL)

• BIMAS (BİM Mağazalar): -94.156.802 TL net hacim (Toplam satışların %4,05'i, ortalama maliyet: 373,797 TL)

• Diğer hisselerdeki net satış tutarı ise -1.406.991.898 TL (%60,46) oldu.

En Çok Alınan Hisseler



Net satış ağırlıklı seyre karşın BofA'nın en fazla alım yaptığı hisseler ise şunlar oldu:

• TCELL (Turkcell): 50.036.529 TL net alım (Toplam alımların %12,76'sı, ortalama maliyet: 89,908 TL)

• SELEC (Selçuk Ecza Deposu): 39.900.142 TL net alım (Toplam alımların %10,18'i, ortalama maliyet: 76,042 TL)

• CITAS (Çitlekçi): 29.739.977 TL net alım (Toplam alımların %7,59'u, ortalama maliyet: 89,843 TL)

• ODINE (Odine Teknoloji): 19.625.988 TL net alım (Toplam alımların %5,01'i, ortalama maliyet: 84,797 TL)

• ASELS (Aselsan): 11.242.177 TL net alım (Toplam alımların %2,87'si, ortalama maliyet: 375,779 TL)

• Diğer hisselerdeki net alım tutarı 241.486.012 TL (%61,60) seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, teknik göstergeler ışığında BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puan aralığının direnç, geri çekilmelerde ise 11.100 ve 11.000 puan seviyelerinin kritik destek konumunda kalmayı sürdürdüğünü vurguluyor.

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