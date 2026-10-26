Borsa İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü işlemler devam ederken HSBC üzerinden gerçekleştirilen hisse alım ve satımları belli oldu. Saat 12.32 itibarıyla kurumun net alım listesinde Gübre Fabrikaları (GUBRF) ilk sırada yer alırken, satış tarafında SASA Polyester (SASA) öne çıktı.

HSBC'nin toplam net işlem hacmi yaklaşık 24,9 milyon TL pozitif gerçekleşirken, alım ve satım listelerindeki tutarlar arasındaki farklılık dikkat çekti.

HSBC'NİN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

26 Ekim 2026 saat 12.32 itibarıyla HSBC üzerinden en fazla net alım gerçekleştirilen beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net alım (TL) GUBRF 40.923.445,25 BRSAN 15.825.701,50 MGROS 13.652.014,25 KTLEV 8.768.146,52 ENKAI 7.445.417,75

HSBC'nin net alım listesinde GUBRF, 40,9 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. GUBRF'yi 15,8 milyon TL ile Borusan Boru (BRSAN) ve 13,7 milyon TL ile Migros (MGROS) takip etti.

Katılımevim (KTLEV) ve Enka İnşaat (ENKAI) da kurumun en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.

HSBC'NİN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Aynı saat itibarıyla HSBC üzerinden en fazla net satış gerçekleştirilen beş hisse ise şöyle:

Hisse Net satış (TL) SASA 53.448.986,05 THYAO 10.691.433,50 ASELS 6.817.709,75 AKBNK 4.976.098,15 KCHOL 4.315.288,30

Satış tarafında SASA, 53,4 milyon TL ile açık ara ilk sırada yer aldı. SASA'yı 10,7 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 6,8 milyon TL ile Aselsan (ASELS) izledi.

Akbank (AKBNK) ve Koç Holding (KCHOL) de HSBC'nin en fazla net satış gerçekleştirdiği hisseler arasında bulundu.

HSBC'DEN 24,9 MİLYON TL NET ALIM

HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde saat 12.32 itibarıyla toplam net hacim 24.922.989 TL pozitif gerçekleşti.

Kurumun alım tarafında GUBRF'nin, satış tarafında ise SASA'nın ağırlığı öne çıktı.

Veriler gün içi işlemleri yansıtıyor. Seans boyunca alım ve satım tutarları ile sıralamalarda değişiklik yaşanabilir.

Not: Veriler HSBC aracılığıyla gerçekleştirilen işlemleri göstermekte olup kurumun kendi portföyü adına işlem yaptığı anlamına gelmez. Yatırım tavsiyesi değildir.