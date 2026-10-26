Haftalık bazda yüzde 4’lük sert bir geri çekilme yaşayan ons altın, yeni haftada 4.010 dolar eşiğinde dengelenme mücadelesi veriyor.

Analistler, teknik tarafta 3.985 dolar desteğinin korunmasının hayati olduğunu ancak yükselişin genele yayılması için makro dengelerin değişmesi gerektiğini belirtiyor.

OLE HANSEN: "KALICI YÜKSELİŞ İÇİN BU 3 ŞART ŞART"

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen’e göre 3.985 dolar bandı güçlü bir taban oluştursa da teknik seviyelerin çalışması tek başına yukarı yönlü ralliyi tetiklemeye yetmiyor.

Hansen, altının yeniden kazanç bölgesine geçebilmesi için şu üç gelişmenin eş zamanlı gerçekleşmesi gerektiğine işaret ediyor:

• Enerji Piyasasında İstikrar: Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin durulması ve enerji kaynaklı küresel enflasyon baskısının hafiflemesi.

• Kurumsal Talebin Korunması: Başta merkez bankaları olmak üzere altın borsa yatırım fonları (ETF) tarafındaki fiziki ve fon talebinin ivme kaybetmemesi.

• Pozisyon Kapatma Dalgasının Durması: Vadeli işlem piyasalarında devam eden "uzun (long)" pozisyon tasfiyelerinin son bulduğuna dair piyasaya net sinyaller gelmesi.

ALTIN FİYATLARINI BASKILAYAN 3 TEMEL DİNAMİK

Ons altının yukarı yönlü hareketini zorlaştıran ve 4.000 dolar sınırına kadar gerilemesine neden olan ana faktörler ise piyasa uzmanları tarafından üç başlık altında özetleniyor:

• İran Gerilimi ve Petrol Tehdidi: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı askeri seçenekleri masada tutmaya devam etmesi, ham petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişesini tetiklemesi, merkez bankalarının sıkı para politikasını uzatacağı algısını güçlendirerek faiz getirisi olmayan altını baskı altında tutuyor.

• Fed Beklentileri ve Aralık Senaryosu: 27-28 Ekim tarihlerindeki Fed toplantısında faizlerin sabit bırakılması beklenirken, piyasa aktörleri aralık ayına yönelik 25 baz puanlık ek bir artış ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor. Şahin tondaki enflasyon yönlendirmeleri, ons altındaki tepki alımlarını sınırlıyor.

• Borsalardaki Teminat Tamamlama Satışları: ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 sınırının altına çekilmesine ve Dolar Endeksi'nin 101,6 seviyelerinde yataylaşmasına rağmen, küresel hisse senedi piyasalarında görülen geri çekilmeler nakit ihtiyacını artırdı. Fonların teminat tamamlama çağrılarını karşılamak amacıyla en likit varlık olan altın pozisyonlarında satışa yönelmesi sarı metal üzerindeki baskıyı artırıyor.

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