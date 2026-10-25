Altın, dolar ve borsa için kritik hafta! Fed ve ECB dahil 4 merkez bankası faiz kararını açıklayacak. Borsa İstanbul ise 29 Ekim'de kapalı olacak. İşte yeni haftanın önemli ekonomik gelişmeleri.
Küresel piyasaları 26-30 Ekim haftasında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada ve Japonya merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. ABD'nin büyüme ve enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olacak. Türkiye'de ise işsizlik ve dış ticaret rakamları takip edilirken Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir buçuk gün kapalı kalacak. İşte haftanın kritik gelişmeleri ve açıklama saatleri.
FED FAİZ KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.
Kararın ardından saat 21.30'da Fed Başkanı'nın düzenleyeceği basın toplantısı takip edilecek.
Piyasalar, faiz kararının yanı sıra Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajlarına odaklanacak.
ABD'de enflasyon görünümü ve faizlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin dolar endeksi, tahvil faizleri, altın ve gümüş fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.
Aynı gün Kanada Merkez Bankası da Türkiye saatiyle 16.45'te faiz kararını açıklayacak.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI 29 EKİM'DE
29 Ekim Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı açıklanacak.
Türkiye saatiyle 16.15'te duyurulacak kararın ardından 16.45'te düzenlenecek basın toplantısında para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar izlenecek.
ECB'nin faiz kararının özellikle euro/dolar paritesi ve Avrupa hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.
ABD BÜYÜME VE ENFLASYON VERİLERİ AYNI GÜN AÇIKLANACAK
Perşembe günü yalnızca ECB'nin faiz kararı değil, ABD ekonomisine ilişkin iki önemli veri de gündemde olacak.
ABD'nin 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü büyüme verisi ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.
Büyüme rakamları ABD ekonomisinin performansına ilişkin ipuçları sunarken PCE verileri enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde önem taşıyacak.
JAPONYA MERKEZ BANKASI DA FAİZ KARARINI DUYURACAK
Haftanın son işlem gününde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı takip edilecek.
Bankanın 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından para politikası kararı ve ekonomik görünüm raporu yayımlanacak.
Kararın Japon yeni, Asya borsaları ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE DIŞ TİCARET VERİLERİ İZLENECEK
Türkiye'de yeni haftanın veri gündemi de yoğun olacak. 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri yayımlanacak. Önceki dönemde işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak açıklanmıştı.
28 Ekim Çarşamba günü ise eylül ayına ait dış ticaret istatistikleri belli olacak. İhracat, ithalat ve dış ticaret açığı rakamları Türkiye ekonomisinin dış ticaret performansını ortaya koyacak.
30 Ekim Cuma günü ekonomik güven endeksi ve üçüncü çeyrek turizm gelirleri açıklanacak.
Aynı gün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının özeti yayımlanacak.
BORSA İSTANBUL 29 EKİM'DE KAPALI OLACAK
Küresel piyasaların yoğun veri ve faiz kararlarını takip edeceği haftada Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem saatleri değişecek.
Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar işlem yapılacak. 29 Ekim Perşembe günü ise piyasalar tamamen kapalı olacak.
30 Ekim Cuma günü normal işlem düzenine dönülecek.
Bu nedenle çarşamba akşamı açıklanacak Fed faiz kararı ve perşembe günü gelecek ECB kararı ile ABD büyüme ve enflasyon verilerinin ardından Borsa İstanbul'da ilk işlem günü cuma olacak.
İŞTE HAFTANIN KRİTİK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Gelişme
|26 Ekim Pazartesi
|12.00
|Almanya Ifo İş Dünyası Güveni
|27 Ekim Salı
|10.00
|Türkiye işsizlik oranı
|27 Ekim Salı
|17.00
|ABD tüketici güveni
|28 Ekim Çarşamba
|10.00
|Türkiye dış ticaret verileri
|28 Ekim Çarşamba
|16.45
|Kanada Merkez Bankası faiz kararı
|28 Ekim Çarşamba
|21.00
|Fed faiz kararı
|28 Ekim Çarşamba
|21.30
|Fed basın toplantısı
|29 Ekim Perşembe
|15.30
|ABD büyüme ve PCE enflasyonu
|29 Ekim Perşembe
|16.15
|ECB faiz kararı
|30 Ekim Cuma
|10.00
|Türkiye ekonomik güven endeksi
|30 Ekim Cuma
|13.00
|Euro Bölgesi büyüme verileri
|30 Ekim Cuma
|14.00
|TCMB PPK toplantı özeti
Takvimdeki saatler Türkiye saatine göredir. Açıklama saatlerinde değişiklik olabilir.