Küresel piyasaları 26-30 Ekim haftasında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada ve Japonya merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. ABD'nin büyüme ve enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olacak. Türkiye'de ise işsizlik ve dış ticaret rakamları takip edilirken Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir buçuk gün kapalı kalacak. İşte haftanın kritik gelişmeleri ve açıklama saatleri.

FED FAİZ KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Kararın ardından saat 21.30'da Fed Başkanı'nın düzenleyeceği basın toplantısı takip edilecek.

Piyasalar, faiz kararının yanı sıra Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajlarına odaklanacak.

ABD'de enflasyon görünümü ve faizlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin dolar endeksi, tahvil faizleri, altın ve gümüş fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Aynı gün Kanada Merkez Bankası da Türkiye saatiyle 16.45'te faiz kararını açıklayacak.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI 29 EKİM'DE

29 Ekim Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı açıklanacak.

Türkiye saatiyle 16.15'te duyurulacak kararın ardından 16.45'te düzenlenecek basın toplantısında para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar izlenecek.

ECB'nin faiz kararının özellikle euro/dolar paritesi ve Avrupa hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

ABD BÜYÜME VE ENFLASYON VERİLERİ AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Perşembe günü yalnızca ECB'nin faiz kararı değil, ABD ekonomisine ilişkin iki önemli veri de gündemde olacak.

ABD'nin 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü büyüme verisi ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

Büyüme rakamları ABD ekonomisinin performansına ilişkin ipuçları sunarken PCE verileri enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde önem taşıyacak.

JAPONYA MERKEZ BANKASI DA FAİZ KARARINI DUYURACAK

Haftanın son işlem gününde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı takip edilecek.

Bankanın 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından para politikası kararı ve ekonomik görünüm raporu yayımlanacak.

Kararın Japon yeni, Asya borsaları ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE DIŞ TİCARET VERİLERİ İZLENECEK

Türkiye'de yeni haftanın veri gündemi de yoğun olacak. 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri yayımlanacak. Önceki dönemde işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak açıklanmıştı.

28 Ekim Çarşamba günü ise eylül ayına ait dış ticaret istatistikleri belli olacak. İhracat, ithalat ve dış ticaret açığı rakamları Türkiye ekonomisinin dış ticaret performansını ortaya koyacak.

30 Ekim Cuma günü ekonomik güven endeksi ve üçüncü çeyrek turizm gelirleri açıklanacak.

Aynı gün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının özeti yayımlanacak.

BORSA İSTANBUL 29 EKİM'DE KAPALI OLACAK

Küresel piyasaların yoğun veri ve faiz kararlarını takip edeceği haftada Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem saatleri değişecek.

Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar işlem yapılacak. 29 Ekim Perşembe günü ise piyasalar tamamen kapalı olacak.

30 Ekim Cuma günü normal işlem düzenine dönülecek.

Bu nedenle çarşamba akşamı açıklanacak Fed faiz kararı ve perşembe günü gelecek ECB kararı ile ABD büyüme ve enflasyon verilerinin ardından Borsa İstanbul'da ilk işlem günü cuma olacak.

İŞTE HAFTANIN KRİTİK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

Tarih Saat (TSİ) Gelişme 26 Ekim Pazartesi 12.00 Almanya Ifo İş Dünyası Güveni 27 Ekim Salı 10.00 Türkiye işsizlik oranı 27 Ekim Salı 17.00 ABD tüketici güveni 28 Ekim Çarşamba 10.00 Türkiye dış ticaret verileri 28 Ekim Çarşamba 16.45 Kanada Merkez Bankası faiz kararı 28 Ekim Çarşamba 21.00 Fed faiz kararı 28 Ekim Çarşamba 21.30 Fed basın toplantısı 29 Ekim Perşembe 15.30 ABD büyüme ve PCE enflasyonu 29 Ekim Perşembe 16.15 ECB faiz kararı 30 Ekim Cuma 10.00 Türkiye ekonomik güven endeksi 30 Ekim Cuma 13.00 Euro Bölgesi büyüme verileri 30 Ekim Cuma 14.00 TCMB PPK toplantı özeti

Takvimdeki saatler Türkiye saatine göredir. Açıklama saatlerinde değişiklik olabilir.