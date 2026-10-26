Altın fiyatları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü haftaya toparlanmayla başladı. Gram altın 6 bin 400 TL'nin üzerine çıkarken ons altın 4 bin dolar seviyesini aştı. Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ekim 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü. Serbest piyasada gram altının satış fiyatı 6.412,34 TL'ye yükselirken çeyrek altın 10.484,17 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 41.808,44 TL'ye ulaşırken yarım altın 20.976,08 TL seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4.009 dolar seviyesine çıktı.

26 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.411,36 TL – Satış 6.412,34 TL

Çeyrek altın: Alış 10.258,18 TL – Satış 10.484,17 TL

Yarım altın: Alış 20.459,99 TL – Satış 20.976,08 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.032,71 TL – Satış 41.808,44 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.048,26 TL – Satış 41.823,86 TL

Ata altın: Alış 42.473,71 TL – Satış 43.554,71 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 4.008,19 dolar – Satış 4.009,00 dolar

ALTIN FİYATLARI BUGÜN YÜKSELDİ Mİ?

26 Ekim 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada gram altın yüzde 0,43, çeyrek altın yüzde 0,43 ve Cumhuriyet altını yüzde 0,43 yükseldi.

Ons altında ise yüzde 0,36 oranında değer artışı kaydedildi. Yarım altın yüzde 0,47, tam altın yüzde 0,32 ve ziynet altını yüzde 0,47 yükseldi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarının seyrinde küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, doların uluslararası piyasalardaki hareketi ve jeopolitik riskler etkili olabiliyor.

Türkiye'de gram altın fiyatı üzerinde ise ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de belirleyici oluyor.

Yatırımcılar, yeni haftada açıklanacak ekonomik verileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlarını takip ediyor.

Not: Fiyatlar 26 Ekim 2026 sabahı saat 07.30'a kadar paylaşılan serbest piyasa verilerine dayanmaktadır. Kuyumcu ve bankalarda fiyatlar farklılık gösterebilir.