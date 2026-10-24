Altın piyasasında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü güncel fiyatlar belli oldu. Saat 09.05 itibarıyla gram altın 6 bin 384 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 439 TL, Cumhuriyet altını ise 43 bin 484 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın 3 bin 996 dolar olarak kaydedildi.

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

24 Ekim 2026 saat 09.05 itibarıyla paylaşılan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.384 TL

6.384 TL Çeyrek altın: 10.439 TL

10.439 TL Yarım altın: 20.878 TL

20.878 TL Cumhuriyet altını: 43.484 TL

43.484 TL Gramse altın: 104.576 TL

104.576 TL Ons altın: 3.996 dolar

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