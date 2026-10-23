Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönüne ilişkin belirsizlik sürerken, Gabelli Gold Fund eş portföy yöneticisi Chris Mancini’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İran’daki savaşın ve yükselen enerji fiyatlarının altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Mancini, ABD’de istihdam piyasasında yaşanabilecek sert bir bozulmanın değerli metalde yeni bir yükselişi tetikleyebileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

İran’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında yaşanan aksaklıklar, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Kitco News’e konuşan Mancini, İran’daki çatışmaların ve petrol sevkiyatındaki aksaklıkların yaz aylarında sona ermesi halinde altının ons fiyatının muhtemelen şimdiden 5 bin dolara ulaşmış olacağını ifade etti. Mancini, mevcut koşulları altının uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirecek kalıcı bir tehdit olarak görmediğini belirtti.

Kaynak: TradingView

FED’İN FAİZ POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Mancini’ye göre yüksek petrol fiyatları ve artan borçlanma maliyetleri, zaman içinde ABD ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyebilir. Ekonomik faaliyetlerde belirgin bir yavaşlama yaşanması durumunda Fed’in para politikasını yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini belirten fon yöneticisi, istihdam verilerinin altın fiyatları açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Mancini, kasım ayı başında açıklanacak ekim ayı istihdam raporunda ABD ekonomisinin 100 bin kişilik istihdam kaybı yaşadığının görülmesi halinde altın fiyatlarının hızla yükselebileceğini öngördü. Böyle bir tablonun Fed’in faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisini güçlendirebileceğini ifade etti.

ALTIN MADENCİLERİNDE GÜÇLÜ BİLANÇO BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarındaki yükselişten madencilik şirketlerinin önemli ölçüde yararlandığını belirten Mancini, sektörün üçüncü çeyrek bilançolarında güçlü kâr ve yüksek serbest nakit akışı açıklamasını beklediğini söyledi. Bununla birlikte enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışın bazı şirketlerin analist beklentilerinin altında sonuçlar açıklamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mancini, genel görünümün güçlü bilançolara işaret ettiğini ancak bazı şirketlerin piyasa beklentilerini karşılayamayabileceğini belirtti. Yatırımcıların yalnızca bilanço tahminlerine değil, şirketlerin temel kârlılığına da odaklanması gerektiğini vurguladı.

MADENCİLİK HİSSELERİ İÇİN TEMETTÜ VURGUSU

Mancini, altın madenciliği şirketlerinin güçlü nakit akışına rağmen yatırımcıların ilgisini yeterince çekemediğini savundu. Şirketlerin elde ettikleri nakdi hissedarlarına aktarma yöntemlerini de değerlendiren fon yöneticisi, hisse geri alımları yerine temettü ödemelerinin yatırımcılar açısından daha cazip olabileceğini dile getirdi.

Yaklaşık 120 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Newmont’u örnek gösteren Mancini, şirketin bu yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık hisse geri alımı ve 1 milyar dolarlık temettü ödemesi gerçekleştirebileceğini tahmin etti. Toplam sermaye dağıtımının şirketin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 8’ine ulaşabileceğini belirten Mancini, temettülerin daha büyük paya sahip olmasının yatırımcı ilgisini artırabileceğini ifade etti.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞİN TETİKLEYİCİSİ NE OLACAK?

Mancini’ye göre altının bir sonraki büyük yükselişinin zamanlaması belirsizliğini koruyor. Ancak yüksek enerji maliyetleri ve sıkı para politikasının ABD iş gücü piyasasında bozulmaya yol açması, altın fiyatları açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

ABD istihdamında sert bir düşüş yaşanması, Fed’in faiz politikasında değişikliğe gidebileceği beklentisini güçlendirebilir. Mancini, özellikle ekim ayı istihdam raporunun altın piyasasının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini değerlendirdi.

Kaynak: Dünya

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