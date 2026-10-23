Şirket, 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını 9 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

DOAS FİNANSAL SONUÇLARI 9 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı ilk dokuz aylık ara hesap dönemine ilişkin finansal raporların 9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanması öngörülüyor.

Yatırımcılar, açıklanacak finansal raporlarla birlikte Doğuş Otomotiv’in yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz aylık dönemine ilişkin mali performansını takip edebilecek.

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