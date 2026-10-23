ABD merkezli füzyon enerjisi girişimi Marathon Fusion, cıvayı kararlı altına dönüştürdüğünü ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) üretim rekorunu 10’a katladığını öne sürdü. Henüz bağımsız olarak doğrulanmayan iddia, laboratuvarda altın üretiminin yaygınlaşması halinde piyasa fiyatlarının nasıl etkilenebileceği sorusunu gündeme getirdi.

MARATHON FUSİON’DAN CIVADAN ALTIN ÜRETİMİ İDDİASI

San Francisco merkezli Marathon Fusion, geçen ay cıvayı kararlı altına dönüştürdüğünü çarşamba günü duyurdu. 2023 yılında Kyle Schiller ve eski SpaceX mühendisi Adam Rutkowski tarafından kurulan şirketin, füzyon santrallerinde kullanılacak yakıt sistemleri geliştirdiği belirtildi.

Euronews’in haberine göre şirket, füzyon reaksiyonlarından elde edilen nötronları cıvaya yönlendirerek kararsız bir izotop oluşturduğunu, bu izotopun bozunması sonucunda altın elde edildiğini açıkladı.

Ancak şirketin iddiası henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Açıklamada ne kadar altın üretildiğine ve üretimin maliyetine ilişkin kesin veriler de ortaya konulmadı.

CERN’İN ALTIN ÜRETİM REKORU GÜNDEMDE

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), 2025 yılında yaptığı açıklamada, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın 2015-2018 yılları arasındaki çalışmaları sırasında yaklaşık 29 pikogram altın üretildiğini bildirmişti.

Bu miktarın yaklaşık 86 milyar altın çekirdeğine karşılık geldiği belirtilmişti. Ancak söz konusu çekirdeklerin çarpıştırıcı ekipmanıyla gerçekleşen çarpışmalarda saniyenin çok küçük bir bölümünde yok olduğu aktarılmıştı.

Marathon Fusion’ın CERN’in üretim rekorunu 10’a katladığı yönündeki iddiası ise henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

LABORATUVARDA ÜRETİLEN ELMASLAR ALTIN İÇİN ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

Laboratuvarda üretilen elmasların doğal elmaslarla kimyasal açıdan aynı özellikleri taşıdığı, üretim teknolojilerinin gelişmesiyle bu taşların doğal elmaslara kıyasla çok daha düşük fiyatlarla piyasaya sunulduğu belirtildi.

Elmas sektörü analisti Paul Zimnisky’nin geçen yıl açıkladığı verilere göre, laboratuvar üretimi elmasların toptan satış fiyatları 2015 seviyelerine kıyasla yüzde 90 ila 95 geriledi. Bu ürünlerle artan rekabet, doğal elmas fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

Dünyanın önde gelen elmas şirketlerinden De Beers, 2018 yılında karat başına 800 dolardan satışa sunduğu laboratuvar üretimi elmas markası Lightbox’ı 2025’te kapatarak doğal elmaslara odaklanma kararı aldı.

LABORATUVARDA ALTIN ÜRETİMİ FİYATLARI DÜŞÜRÜR MÜ?

Altın piyasasının elmas piyasasından önemli ölçüde farklı bir yapıya sahip olduğu vurgulanıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025 yılında madenlerden 3 bin 672 ton altın çıkarıldı. Tarih boyunca çıkarılan altının toplam miktarı ise yaklaşık 222 bin 600 ton olarak hesaplandı.

Marathon Fusion’ın iddiasının doğrulanması ve teknolojinin ticari ölçekte uygulanabilir hale gelmesi durumunda, laboratuvarda altın üretiminin piyasa üzerindeki olası etkileri tartışma konusu olabilir. Ancak mevcut aşamada üretim miktarı, maliyet ve ticari uygulanabilirlik konusunda yeterli veri bulunmadığından altın fiyatlarının düşeceği sonucuna varmak için erken olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber7