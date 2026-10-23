BIST100 endeksinde haftalık kayıp yüzde 9,34’e ulaştı. Piyasadaki düşüşle birlikte taban ve tavan olan hisseler de yatırımcıların gündemine geldi.

BORSADA TABAN VE TAVAN OLAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da endeksin gerilediği işlem gününde bazı hisseler taban seviyesine inerken bazı hisseler yükselişini sürdürdü.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün düşen hisseler listesinde ise yüzde 10 değer kaybıyla taban olan paylar öne çıktı.

Hisse kodu Fiyat (TL) Günlük değişim VANGD 54,00 -%10,00 SUMAS 153,90 -%10,00 KAPLM 84,60 -%10,00 IEYHO 12,15 -%10,00 BRKVY 32,40 -%10,00 BLUME 21,80 -%9,99 OTTO 70,80 -%9,98 BURVA 231,80 -%9,98 ETYAT 9,02 -%9,98 LYDHO 26,70 -%9,98

Verilere göre yükselen hisseler listesinde SANEL yüzde 9,99 artışla 25,76 TL’den işlem gördü. SELÇUK Ecza Deposu (SELEC) yüzde 9,95 yükselişle 72,90 TL’ye, GÜNDOĞDU Gıda (GUNDG) yüzde 9,94 artışla 132,70 TL’ye çıktı. Barem Ambalaj (BARMA) yüzde 9,84 yükselişle 5,36 TL’ye, Odine Teknoloji (ODINE) ise yüzde 9,48 artışla 116,60 TL’ye ulaştı.

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