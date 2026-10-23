2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde ekonomist Muhammed Bayram, yeni maaş için yüzde 30 zam beklentisini açıkladı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bayram ayrıca ara zam, kira desteği ve işveren desteğinin artırılması gibi olasılıkları da gündeme getirdi.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde zam senaryoları gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde enflasyon beklentileri üzerinden farklı hesaplamalar yapılıyor.

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Muhammed Bayram, mevcut net 28 bin 75 TL’lik asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarına göre oluşabilecek maaşları paylaştı.

Bayram’ın hesaplamalarına göre yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücret 35 bin 100 TL’ye, yüzde 27 zam durumunda ise 35 bin 655 TL’ye yükselebilecek.

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29 civarında seyrettiğine dikkat çeken Bayram, kendi güçlü beklentisinin yüzde 30 zam olduğunu belirtti. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yeni asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE GÜNDEMDE

Asgari ücret pazarlığında Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırı verilerinin de önemli bir başlık olması bekleniyor. Paylaşılan değerlendirmede açlık sınırının 37 bin 800 TL seviyesine ulaştığı belirtilirken, bu rakamın görüşmelerde etkili olabileceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Muhammed Bayram, 2027 yılında asgari ücrete yıl ortasında ikinci bir zam yapılması ihtimalinin de gündemde olduğunu söyledi. Ekonomik koşullara bağlı olarak temmuz ayında ara zam seçeneğinin değerlendirilebileceğini belirtti.

Ancak ara zam konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Olası bir düzenlemenin, yıl içindeki ekonomik gelişmelere ve yapılacak değerlendirmelere bağlı olması bekleniyor.

ÇALIŞANLARA KİRA VE GIDA DESTEĞİ GÜNDEMDE

Bayram’ın değerlendirmelerinde çalışanlara sağlanabilecek ek destekler de öne çıktı. İşverenlere vergi teşviki verilmesi yoluyla çalışanlara kira, gıda ve yakacak desteği sağlanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Çocuk sayısına göre ek ödeme yapılması seçeneğini de değerlendirmeler arasında saydı.

İşverenlere verilen devlet desteğinin mevcut 1.270 TL seviyesinden en az 2 bin TL’ye çıkarılabileceği ihtimalini de gündeme getiren Bayram’ın açıklamaları, asgari ücret görüşmeleri öncesinde yan haklar konusunu yeniden öne taşıdı.

2027 yılı asgari ücreti, ara zam ve ek destekler konusunda henüz resmî bir karar açıklanmadı. Nihai tutar ve uygulamalar, ilgili görüşmelerin ardından netleşecek.