Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’dan Türkiye’ye dizel yakıt tedarikine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, taraflar arasında genel bir mutabakat bulunduğunu ifade etti.

Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında, “Şirketlerin bunu teyit etmesi gerekiyor, ancak bu konuda bir mutabakatımız var” ifadelerini kullandı.

RUSYA DİZEL İHRACATI YASAĞINI KISMEN KALDIRDI

Türkiye’ye dizel yakıt tedarikine ilişkin açıklama, Rusya’nın dizel ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırmasının ardından geldi.

Rusya, ülke içindeki akaryakıt piyasasında istikrarı korumak amacıyla uyguladığı yasağın üreticiler için 31 Ekim 2026’ya, üretici olmayanlar için ise 31 Ocak 2027’ye kadar sürmesini öngörmüştü.

Rus hükümeti, 10 Ekim’de yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Karar aynı gün yürürlüğe girdi.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE DİZEL TEDARİKİ DE ELE ALINDI

Rusya’nın dizel ihracatına yönelik kararından bir gün önce, 9 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Rusya’nın ABD’ye ve uluslararası pazarlara dizel yakıt tedariki konusu da ele alındı.

Görüşmenin ardından Trump’ın talimatıyla ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus dizel yakıtının küresel pazara tedarikine izin veren geçici bir lisans yayımladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dizel yakıt tedarikine ilişkin mutabakatın uygulamaya geçmesi için şirketlerin teyidi bekleniyor.