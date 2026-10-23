Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalıştırılmaya başlandı. Uzmanlar, kış aylarında artan doğal gaz faturalarını düşürmek isteyen vatandaşları düzenli kombi ve petek bakımı konusunda uyardı. Yıllık bakımın yüzde 30’a varan tasarruf sağlayabileceği belirtilirken, hatalı işlemlerin gaz kaçağı gibi ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekildi.

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, kombi ve petek bakımının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek, ihmal edilen bakımların cihazlarda arızalara ve yüksek faturalara neden olabileceğini söyledi.

KOMBİ BAKIMINDA YÜZDE 30 TASARRUF UYARISI

Düzenli bakımın kombinin kullanım ömrünü uzattığını ve daha verimli çalışmasına katkı sağladığını ifade eden Ünlügül, bakım yapılmadığında cihazda tortulaşma oluşabileceğini ve bunun arıza riskini artırabileceğini kaydetti.

Ünlügül, her yıl düzenli olarak kombi ve petek bakımının yaptırılmasını tavsiye ederek, bu sayede yüzde 30’a varan tasarruf sağlanabileceğini dile getirdi.

YETKİSİZ USTALARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Kombi bakımının uzman ve yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Ünlügül, internet üzerinden gelişigüzel bulunan ve kayıtlı olmayan kişilerin hatalı işlemler yapabileceği konusunda uyardı. Yanlış müdahalelerin cihazda arızalara, gaz kaçağına ve hayati tehlikelere neden olabileceğini belirtti.

Vatandaşların eve çağırdıkları ustaların kimlik ve kayıt belgelerini kontrol etmelerini isteyen Ünlügül, işlem öncesinde yaka kartının sorulması ve hizmet alınan kişinin yetkinliğinin doğrulanması gerektiğini söyledi. Yapılan işlemlerin ve değiştirilen parçaların da faturada ayrı ayrı belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

Ünlügül, tüketicilerin yaşadıkları sorunlarda Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası’ndan bilgi alabileceklerini de ifade etti.

PETEKLERİN ÖNÜ VE ÜSTÜ AÇIK TUTULMALI

Doğal gaz tüketimini kontrol altında tutmak ve ısı kaybını azaltmak için evlerdeki kullanım alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Ünlügül, radyatörlerin üzerine mermer, saksı veya benzeri eşyaların konulmamasını, perdelerin de peteklerin ısı yayılımını engellemeyecek şekilde kullanılmasını önerdi.

Peteklerin önünün ve üstünün kapatılmasının ısının odaya yayılmasını olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Ünlügül, bu tür engellerin ısı kaybına yol açabileceğini belirtti.

DOĞAL GAZ MENFEZLERİNİ KAPATMAYIN

Ünlügül’ün uyarılarından biri de doğal gaz kullanılan alanlardaki havalandırma menfezleri oldu. Menfezlerin kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Ünlügül, bu açıklıkların ortam havasının dolaşımı ve kombinin güvenli çalışması açısından önemli olduğunu söyledi.

Menfezlerin ısı kaybını önlemek amacıyla kapatılmasının doğru olmadığını belirten Ünlügül, havalandırmanın sürekli sağlanmasının sağlık ve güvenlik açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kış aylarında doğal gaz faturasını düşürmek isteyen vatandaşların düzenli bakım yaptırması, peteklerin ısı yayılımını engelleyen eşyalardan arındırılması ve havalandırma menfezlerini açık tutması öneriliyor. Kombi bakımında ise olası arıza ve güvenlik risklerini önlemek için yetkili ve kayıtlı uzmanların tercih edilmesi gerekiyor.

Kaynak: İHA