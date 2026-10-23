Fon yöneticileri, yaşanan gelişmeler üzerine ülkedeki hisse senedi pozisyonlarını ve birlikte çalıştığı yerel dış portföy yöneticilerini incelemeye aldığını bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre NBIM İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Trond Grande, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta krizin uluslararası yatırımcılar üzerindeki yansımalarına dikkat çekti. Piyasadaki konumlarına ilişkin net mesajlar veren Grande, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada mağdurun kim olduğunu biliyor musunuz? Potansiyel olarak manipüle edilmiş olan piyasa oyuncuları. Biz bu süreçte suçun faili olmaktan ziyade mağdur durumundayız."

Grande, piyasalarda sorun belirdiğinde fonun varlıklarını yakından izleme prensibiyle hareket ettiğini vurgularken, Türkiye’ye ilişkin yürütülen incelemelerin detayları veya portföyde bir pozisyon değişikliğine gidilip gidilmeyeceği konusunda ayrıntı paylaşmadı.

PORTFÖYÜN DETAYLARI VE 2,2 MİLYAR DOLARLIK VARLIK

• Türkiye Portföyünün Büyüklüğü: NBIM'in 30 Haziran tarihli son raporuna göre, fonun Türkiye'deki hisse senedi yatırımları 20,4 milyar Norveç kronu (yaklaşık 2,2 milyar dolar) seviyesinde bulunuyordu.

• Krizin Gölesindeki Hisseler ve Halka Arz: Haberde, Norveç Varlık Fonu'nun düzenleyici kurumlarca 2025 yılında manipülasyon saptanan üç Türk şirketindeki hisse pozisyonlarını koruduğu ifade edildi. Ayrıca fonun, kriz soruşturmalarının odağında yer alan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından temmuz ayında düzenlenen bir halka arza katıldığı da aktarıldı.

• Borsadaki Kayıplar ve Adli Süreç: Yerli fonların sığ hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmalar sonrasında Borsa İstanbul Tüm Hisseler Endeksi eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 33 değer kaybetti. Savcılıkların piyasa manipülasyonuna ilişkin başlattığı adli süreçler ise devam ediyor.

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