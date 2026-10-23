Soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, İsviçre'nin ardından İngiltere'ye de milyarlarca liralık kaynak aktardığı belirlendi.

Türk makamlarının bildirimde bulunması üzerine İngiliz yetkililer şirketin Londra'daki hesaplarını dondurdu.

5 AYRI İŞLEMLE 29,2 MİLYON STERLİN GÖNDERİLDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre söz konusu para transferleri 10 Temmuz – 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşti.

Serdar Turhan'ın beş farklı işlem üzerinden İngiltere'de kurulan PSL Asset Management Limited şirketine toplamda 2,55 milyar TL (29,2 milyon sterlin) aktardığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, transferlerin açıklama kısmına ise "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin yazıldığı kaydedildi.

ŞİRKETLERİN TEK ORTAĞI "PUSULA FİNANS HOLDİNG"

Soruşturma derinleştirildikçe Londra merkezli finans ağının detayları da netleşti:

• Adres Detayı: Araştırmalarda PSL Asset Management Limited’in yanı sıra bu yapıyla bağlantılı PSL Capital Limited adlı ikinci bir şirkete daha ulaşıldı.

• Aynı Adreste Faaliyet Gösteriyorlar: Her iki şirketin de tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve Londra'daki "7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB" adresinde faaliyet gösterdikleri saptandı.

PARANIN İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Türkiye'deki ilgili makamların İngiltere güvenlik ve finansal denetim organlarıyla iletişime geçmesinin ardından, İngiltere'deki şirket hesapları derhal bloke edildi.

Dondurulan 2,55 milyar liralık kaynağın Türkiye'ye iadesine yönelik yasal ve adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Fon krizine ilişkin soruşturma kapsamındaki diğer yurt dışı transferlerin ve şüpheli işlemlerin mercek altına alınmasına devam ediliyor.