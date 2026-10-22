İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 31 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 16 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Hakimlik, Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

4 İSME EV HAPSİ VERİLDİ

Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.