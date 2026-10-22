Fon krizinin ardından yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik yasal düzenleme TBMM'de görüşülmeye devam ederken Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) yeni bir açıklama geldi.

SPK, özellikle satış talimatı verdiği halde işlemi tamamlanmayan yatırımcıların haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, takas kesinliği ilkesi ile pay blokajı alt hesabında (PBLK) bulunan fon paylarının tasfiye kapsamındaki durumuna açıklık getirildi.

SPK: HER SATIŞ TALİMATI TAMAMLANMIŞ İŞLEM SAYILMIYOR

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi kapsamında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas ve ödeme işlemlerinin belirli koşullarda geri alınamayacağını veya iptal edilemeyeceğini hatırlattı.

Ancak Kurul, TEFAS üzerinden verilen her fon satış talimatının tamamlanmış takas işlemi olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamaya göre, yatırımcının satış talimatı vermesi veya sistemde bu talimata ilişkin kayıt bulunması, tek başına takas işleminin başladığı anlamına gelmiyor.

PAY BLOKAJI BULUNAN YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK AYRINTI

SPK, tasfiye sürecinde pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar açısından takasın hangi aşamada tamamlanmış sayılacağını da açıkladı.

Buna göre, satış talimatının ardından nakdin yatırımcı hesabına aktarılması ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması gerekiyor.

Bu aşamalar tamamlanmadığında ilgili talimat, tamamlanmış bir takas işlemi olarak değerlendirilmiyor.

TAMAMLANMAYAN SATIŞ İŞLEMLERİ TASFİYEYE DAHİL EDİLECEK

Kurulun açıklamasında, takası henüz tamamlanmamış satış talimatlarının fon tasfiyesi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Bu yatırımcıların hakları, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden diğer fon katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda ele alınacak.

SPK, düzenlemenin tamamlanmış takas işlemlerini etkilemediğini, yalnızca henüz sonuçlanmamış talimatlara ilişkin hukuki durumu netleştirdiğini bildirdi.

455 BİN 758 FON PAY SAHİBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

SPK, pay blokajı kaydı bulunan yatırımcıların toplam 455 bin 758 fon pay sahibi içerisinde yer aldığını belirtti.

Bu kişilerin mevcut yatırımcı sayısına eklenen ayrı bir grup oluşturmadığı ifade edildi.

Kurul, düzenlemenin amacının tasfiye kapsamındaki fon pay sahiplerinin hukuki statülerini belirginleştirmek ve yatırımcılar arasında adil bir dağılım sağlamak olduğunu vurguladı.

Fon tasfiyelerine ilişkin kanun teklifinin TBMM'deki görüşmeleri ise devam ediyor.