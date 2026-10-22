Rekabet Kurumu’nun onayından geçen dev satın almanın mali şartları ve finansal detayları ise gizli tutuldu.

Azerbaycanlı iş insanı Orkhan Rustamov tarafından kurulan Alkagesta, bu zamana kadar yakıt dağıtım faaliyetlerini ağırlıklı olarak kiralık gemiler üzerinden yürütüyordu.

Bu satın alma sayesinde şirket, tarihî bir adımla ilk kez kendi deniz filosuna kavuşmuş oldu.

Alkagesta Yatırım ve Varlık Yönetimi Direktörü Asad Huseynov, satın almanın ardından küresel petrol ürünleri depolama kapasitelerinin yaklaşık 728 bin metreküpe ulaştığını bildirdi.

Huseynov, bu hamlenin ilerleyen dönemde filoya daha büyük tonajlı gemilerin eklenmesi, terminal ve altyapı yatırımlarının yapılması için stratejik bir zemin hazırladığını vurguladı.

ENERGY PETROL MARKASI BAĞIMSIZ KALACAK

Anlaşma kapsamında Energy Petrol’ün mevcut operasyonlarını ve faaliyetlerini bağımsız bir yapı altında sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

Alkagesta, sadece petrol ticaretiyle yetinmeyip lojistik ve dağıtım ağını bizzat kontrol ederek Akdeniz’deki tedarik zincirinde gücünü artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE DENİZCİLİK YAKITI PAZARININ YÜZDE 40’INI ELİNDE TUTUYOR

Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Singapur hattında aktif petrol ticareti yürüten Alkagesta, bölgesel pazarda devasa bir paya sahip. Şirketin mevcut operasyonel gücü şöyle şekilleniyor:

• Türkiye Pazarı: Yıllık ortalama 2,5 milyon ton büyüklüğe sahip Türkiye denizcilik yakıtı pazarının yüzde 40'ını karşılıyor.

• Malta Pazarı: Malta’daki denizcilik yakıtı ihtiyacının yüzde 75'ini tek başına tedarik ediyor.

Petrol Ofisi ve SOCAR gibi devlerin yer aldığı Türkiye pazarında gerçekleşen bu satın almanın, Alkagesta'nın Akdeniz ve Karadeniz’deki lojistik hâkimiyetini daha da pekiştirmesi bekleniyor.



Kaynak: Ekonomim