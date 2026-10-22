Şirket, satıştan elde edilen gelirin bir bölümünü mevcut borçlarının geri ödenmesinde kullanırken, kalan tutarı vergi ödemeleri ve elektrik dağıtım faaliyetlerine yönelik yatırımlara ayırmayı planlıyor.

Zorlu Enerji’nin açıklamasına göre, Electrip Global Limited’in oy hakkına sahip A Grubu paylarının yüzde 41,28’ine karşılık gelen 16.128,52 adet payın Wren House Infrastructure LP (WH) ve Kuwait Investment Authority’ye (KIA) devri, 22 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı.

Pay devir işlemi toplam 147 milyon 619 bin 178,97 dolar bedel üzerinden gerçekleştirildi. İşlemin tamamlanmasıyla Zorlu Enerji’nin Electrip Global Limited’deki pay sahipliği sona erdi.

SATIŞ BEDELİNİN 82,6 MİLYON DOLARI BORÇ ÖDEMESİNDE KULLANILACAK

Zorlu Enerji, satış bedelinin 82 milyon 619 bin 178,97 dolarlık bölümünü, KIA ile imzaladığı kredi sözleşmesi kapsamındaki mevcut borçlarının geri ödenmesi yoluyla karşıladı.

Kalan 65 milyon dolar ise Wren House Infrastructure LP tarafından nakden ödendi.

Şirket, nakden tahsil edilen 65 milyon dolarlık tutarı işlemden kaynaklanan vergilerin ödenmesinde ve elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zorunlu yatırım harcamalarının karşılanmasında kullanmayı planladığını açıkladı.

ZOREN’İN ELECTRİP’TEKİ PAY SAHİPLİĞİ SONA ERDİ

Satış işleminin tamamlanmasıyla Zorlu Enerji’nin Electrip Global Limited’deki ortaklığı sona ermiş oldu. Şirketin açıklamasında, satış gelirinin mevcut borçların azaltılması ve elektrik dağıtım faaliyetlerindeki zorunlu yatırım harcamalarının finansmanı için kullanılacağı belirtildi.

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