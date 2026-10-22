22 Ekim 2026 tarihinde paylaşılan KAP bildirimine göre Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç, 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği de dâhil olmak üzere Tera Yatırım Teknoloji Holding bünyesindeki tüm görevlerinden ayrılma kararı alarak istifa etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu istifa dilekçesinin 22 Ekim 2026 tarihinde holdinge ulaştığı ve sürecin resmiyet kazandığı kaydedildi.

GÜRKAN PARLAKAÇ KİMDİR?

İş hayatında ağırlıklı olarak kurumsal yönetim, sermaye piyasaları ve holding/yatırım şirketlerinin yönetim kurullarında görev aldı.

Daha önce Pera Yatırım Holding bünyesinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Eylül ayında borsada manipülasyon ve fon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.