Bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvurulara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 15’inci maddesi kapsamında, borsada işlem görmeyen statüdeki payların borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ye başvuru yapıldı.

TEHOL İÇİN 14,3 MİLYON LOTLUK BAŞVURU

MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) paylarında toplam 14 milyon 388 bin 789 lot için başvuruda bulundu.

Başvurunun 4 milyon 388 bin 789 lotluk ve 10 milyon lotluk iki ayrı kalemden oluştuğu bildirildi.

Özata Denizcilik (OZATD) paylarında ise 155 bin lot için başvuru yapıldı.

Bunun yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarında 0,098 TL nominal tutarlı pay için de başvuru kayıtlara geçti.

SATIŞ BAŞVURULARININ DETAYLARI

Borsa kodu Pay sahibi Nominal tutar OZATD MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 155.000 TL TEHOL MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 4.388.789 TL TEHOL MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 10.000.000 TL TERA MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 0,098 TL

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