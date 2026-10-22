Ebebek’in 2026/9 döneminde elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 25,04 milyar TL’den 29,79 milyar TL’ye çıktı. Böylece şirketin satışları yıllık bazda yüzde 19 artış kaydetti.

Şirketin brüt kârı yüzde 22 artarak 10,90 milyar TL’ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 28 yükselişle 4,03 milyar TL oldu.

Ebebek’in net dönem kârı ise geçen yılın ilk dokuz ayındaki 52,87 milyon TL seviyesinden 715,87 milyon TL’ye çıktı. Bu sonuçla net kâr yıllık bazda yaklaşık yüzde 1.254 artış gösterdi.

NET BORÇTA ARTIŞ, ÖZKAYNAKLARDA YÜKSELİŞ

Şirketin bilanço verilerine göre 2026 Eylül sonunda toplam varlıkları 20,99 milyar TL olarak gerçekleşti. Haziran 2026 döneminde 19,86 milyar TL olan toplam varlıklar, üç aylık süreçte yaklaşık yüzde 6 arttı.

Dönen varlıklar 13,88 milyar TL’ye yükselirken duran varlıklar 7,12 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar ise haziran sonundaki 6,06 milyar TL’den 6,40 milyar TL’ye çıktı.

Ebebek’in net borç pozisyonu, haziran sonundaki yaklaşık 195,1 milyon TL’den eylül sonunda 482,8 milyon TL net nakit pozisyonuna işaret eden seviyeye geldi. Şirketin net borç kaleminin negatif olması, bu göstergenin net nakit pozisyonunda olduğunu ortaya koyuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.