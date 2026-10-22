Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal verilerini açıkladı. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 32 artarken net dönem kârı yüzde 367 yükselerek 11,14 milyar TL’ye ulaştı.

EREGL’NİN SATIŞLARI 195,8 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Ereğli Demir Çelik’in 2026/9 döneminde satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 147,92 milyar TL’den 195,86 milyar TL’ye çıktı. Böylece şirketin satışları yıllık bazda yüzde 32 artış kaydetti.

Şirketin brüt kârı yüzde 50 yükselerek 17,72 milyar TL’ye ulaşırken faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 57 artışla 20,38 milyar TL oldu.

EREGL’nin net dönem kârı ise 2025’in ilk dokuz ayında kaydedilen 2,38 milyar TL’den 11,14 milyar TL’ye yükseldi. Bu sonuçla net kâr yıllık bazda yüzde 367 artış gösterdi.

NET BORÇ YÜZDE 28 ARTTI

Şirketin bilanço verilerine göre, 2026 Eylül sonunda toplam varlıkları 625,04 milyar TL olarak gerçekleşti. Haziran 2026’da 599,10 milyar TL olan toplam varlıklar, üç aylık dönemde yüzde 4 arttı.

Dönen varlıklar 269,67 milyar TL’ye, duran varlıklar ise 355,37 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklar da haziran sonundaki 318,65 milyar TL seviyesinden 336,97 milyar TL’ye çıktı.

Ereğli Demir Çelik’in net borcu, haziran sonundaki 39,51 milyar TL’den eylül sonunda 50,54 milyar TL’ye yükseldi. Böylece net borç kaleminde yüzde 28 artış kaydedildi.

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