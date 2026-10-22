Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), konkordato sürecine ilişkin yeni gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ve ortaklarından Battal Holding A.Ş.’nin taraf olduğu davada, tüm davacılar bakımından bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi.

Şirket tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/477 Esas numaralı konkordato davasının devam ettiği belirtildi.

KONKORDATO SÜRECİNDE KESİN MÜHLET KARARI

KAP açıklamasına göre, 2 Haziran 2026 tarihinde başlayan geçici mühlet süreci, mahkemenin 25 Ağustos 2026 tarihli duruşmasında verdiği kısa kararla iki ay uzatılmıştı.

22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada ise 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren tüm davacılar bakımından bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verildiği bildirildi.

Battal Holding’in pay ve oy hakkı oranı açıklandı

Konkordato davasında, TRILC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ile şirket ortaklarından Battal Holding A.Ş. taraf olarak yer alıyor.

Açıklamada Battal Holding’in şirkette yüzde 5,17 paya ve yüzde 12,66 oy hakkına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mahkemenin kesin mühlet kararıyla birlikte TRILC’nin konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.