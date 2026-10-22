Metro Holding’in 2026/9 döneminde net dönem kârı 3 milyar 421,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 316,6 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da geçen yılın aynı dönemindeki 25,4 milyon TL’lik negatif seviyeden 30,7 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kâr ise 2026’nın ilk dokuz ayında 62,7 milyon TL oldu.

Finansal özet verilerinde şirketin satışları 70,7 milyon TL olarak yer alırken, 2025/9 dönemine ilişkin satış karşılaştırması yapılamadı.

TOPLAM VARLIKLAR YÜZDE 73 ARTTI

Metro Holding’in bilanço verilerine göre, 2026 Eylül sonunda toplam varlıkları 9,25 milyar TL’ye ulaştı. Haziran 2026’da 5,34 milyar TL olan toplam varlıklar, üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 73 artış gösterdi.

Duran varlıklar 9,09 milyar TL’ye yükselirken, dönen varlıklar 161,4 milyon TL olarak kaydedildi. Şirketin özkaynakları da haziran sonundaki 5,32 milyar TL seviyesinden 8,19 milyar TL’ye çıktı.

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