KAP’a sunulan bildirime göre işlem detayları şu şekilde:

• İşlem Tarihi: 21 Ekim 2026

• Alınan Pay Miktarı: 265.798 lot

• İşlem Fiyat Aralığı: 21,90 TL – 23,66 TL

• Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 22,96 TL

• Toplam İşlem Hacmi: 6.103.361,26 TL

ORTAKLIK VE OY HAKKI ORANI ARTTI

Gerçekleştirilen bu alım hamlesi öncesinde Ramazan Kaya’nın şirket sermayesindeki paylarının toplam nominal değeri 184.044.934,19 TL seviyesindeyken, işlem sonrasında bu tutar 184.310.732,19 TL’ye yükseldi.

Bu işlemle birlikte Ramazan Kaya’nın Saat & Saat sermayesindeki pay oranı yüzde 27,87’den yüzde 27,91’e, toplam oy hakları oranı ise yüzde 28,96’dan yüzde 28,98’e ulaştı.

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