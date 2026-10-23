CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasakları 23 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

CEOEM paylarında 23 Eylül 2026 tarihinde devreye alınan açığa satış ve kredili işlem kısıtlamalarının geçerlilik süresi, 22 Ekim Perşembe günü seans kapanışıyla birlikte resmi olarak tamamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul tarafından yeni bir uzatma veya ek tedbir kararı alınmadığı için şirket payları, haftanın son işlem gününden itibaren bu iki kısıtlama olmaksızın serbestçe işlem görebilecek.

KALKACAK TEDBİRLER VE HİSSE DETAYI

• Hisse Kodu: CEOEM (CEO Event Medya A.Ş.)

• Sona Eren Tedbirler:

o Kredili işlem yasağı

o Açığa satış yasağı

• Yürürlük Tarihi: 23 Ekim 2026 Cuma (Seans başı itibarıyla)