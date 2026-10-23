Kâr payı dağıtımı nedeniyle şirketin hisse fiyatı, nakit temettü ödemesi oranında düşürülerek yeni seans öncesinde teorik fiyatına uyarlandı.

Borsa İstanbul tarafından KAP'a iletilen açıklamaya göre düzeltmeye ilişkin detaylar şu şekilde:

• Hisse Kodu: MCARD (Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.)

• Pay Başına Brüt Temettü: 2,5711011 TL

• Pay Başına Net Temettü: 2,1854359 TL

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 85,429 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamış haliyle)

MCARD payları, 23 Ekim 2026 Cuma günkü seansa belirlenen 85,429 TL’lik teorik başlama fiyatı referans alınarak işlem görecek.