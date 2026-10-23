Borsa İstanbul A.Ş., temettü hak kullanımı bugün gerçekleşen Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) paylarında fiyat düzeltmesine gidildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Kâr payı dağıtımı nedeniyle şirketin hisse fiyatı, nakit temettü ödemesi oranında düşürülerek yeni seans öncesinde teorik fiyatına uyarlandı.
Borsa İstanbul tarafından KAP'a iletilen açıklamaya göre düzeltmeye ilişkin detaylar şu şekilde:
• Hisse Kodu: MCARD (Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.)
• Pay Başına Brüt Temettü: 2,5711011 TL
• Pay Başına Net Temettü: 2,1854359 TL
• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 85,429 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamış haliyle)
MCARD payları, 23 Ekim 2026 Cuma günkü seansa belirlenen 85,429 TL’lik teorik başlama fiyatı referans alınarak işlem görecek.