Özellikle emekli ve çalışanların maaş ödeme dönemlerinde katlanan nakit talebi cihaz kapasitelerini aşarken, tüketici şikâyetlerinde de belirgin bir tırmanış gözleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Temmuz 2026 verileri itibarıyla ülke genelinde aktif olarak hizmet veren 56 bin 814 ATM bulunuyor. Ancak cihazlardaki teknik aksaklıklar ve ikmal yetersizlikleri nedeniyle her hafta 1.500'ün üzerinde resmi şikâyet oluşturuluyor.

Özellikle küçük ilçelerde ve alternatif cihaz seçeneğinin kısıtlı olduğu yerleşim yerlerinde tek bir ATM'nin devre dışı kalması, bölge halkının kendi hesabındaki paraya ulaşmasını imkânsız hale getiriyor. Başka bir ATM arayışına giren vatandaşlar hem zaman kaybı yaşıyor hem de ek ulaşım maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor.

YÜKSEK ENFLASYON VE BANKNOT KAPASİTESİ ÇIKMAZI

Sorunun derinleşmesindeki en kritik etkenler ve operasyonel zorluklar şu başlıklar altında toplanıyor:

• Tüketim Hacmi Artıyor, Kasa Büyümüyor: Yüksek enflasyon ortamında günlük nakit çekim tutarları hızla artarken, ATM'lerin fiziksel banknot saklama hazneleri aynı oranda genişletilemiyor.

• Operasyonel Maliyet Baskısı: Cihazların daha sık aralıklarla doldurulması; zırhlı para taşıma, saha personeli, güvenlik ve lojistik maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Bu durum ikmal sürelerinin uzamasına yol açıyor.

• Tutar Hesaba Geçmiyor, Paralar Sıkışıyor: Yalnızca para çekme değil, para yatırma işlemlerinde de ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Tutarın hesaba yansımaması, hesabın borçlandırılmasına rağmen paranın teslim edilmemesi ve yıpranmış banknot kaynaklı mekanik sıkışmalar şikâyetlerin odağında yer alıyor.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN "TEKRARLAYAN ARIZA" UYARISI

Tüketici temsilcileri, aynı ATM noktasında üç kez üst üste işlem gerçekleştirilememesinin "sistemli ve tekrarlayan hizmet aksaklığı" olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Dernekler, bankaların ATM operasyonlarını ve nakit akış takibini daha sıkı denetlemesini, yaşanan müşteri mağduriyetlerini hızlıca çözecek tazmin ve iade mekanizmalarının devreye sokulmasını talep ediyor.