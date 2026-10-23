Yıldız Holding, Ciner Grubu, Koç Holding ve Sabancı Holding gibi sanayi devlerinin ardından Kocaeli/İzmit merkezli Desi Kimya da Birleşik Krallık pazarında kritik bir satın almaya imza attı.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in aktardığı bilgilere göre İngiltere’nin Middlesex bölgesinde faaliyet gösteren Technology Packaging, korozyon önleyici endüstriyel ambalaj çözümleri alanında tanınıyor.

2001 yılında kurulan şirket; depolama ve nakliye süreçlerinde metal parçaların paslanmasını ve yıpranmasını engelleyen özel ürünler geliştiriyor.

Technology Packaging, tescilli TechCorro markasıyla özellikle;

• Havacılık,

• Tıp ve tıbbi cihazlar,

• Otomotiv,

• Ağır metal sanayisi

gibi yüksek hassasiyet gerektiren sektörlere hizmet sunuyor.

"MEVCUT KALİTE GÜÇLENECEK, ÜRÜN GAMI GENİŞLEYECEK"

Satın alma sonrası değerlendirmede bulunan Technology Packaging CEO’su Stuart Ingram, Desi Kimya çatısı altına girmenin şirketin üretim kapasitesini, teknik altyapısını ve Ar-Ge imkânlarını ciddi oranda artıracağını ifade etti.

Ingram, mevcut müşteri portföyünün hizmet kalitesinden ödün vermeden daha geniş bir ürün yelpazesine erişim sağlayacağını belirtti.

26 ÜLKEYE İHRACAT VE 1.200'Ü AŞKIN MÜŞTERİ

• Desi Kimya'nın Portföyü: 1980'li yıllarda kurulan ve Hasan Uğur Aydın yönetiminde faaliyet gösteren Desi Kimya, Kocaeli'ndeki tesislerinde nem alıcılar, endüstriyel ambalaj malzemeleri ve korozyon önleyici sistemler üretiyor.

Şirket küresel pazardaki ürünlerini TRGUARD markasıyla sunuyor.

• Technology Packaging'in Küresel Ağı: İngiltere merkezli firma, dünya genelinde 26 ülkeye ihracat yaparken 1.200'den fazla uluslararası müşteriye hizmet veriyor.

Bu stratejik satın almanın, Desi Kimya’nın İngiltere ve Avrupa pazarındaki pazar payını artırması ve uluslararası operasyonel ağını genişletmesi açısından kritik bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor.