Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklanan bilançoya göre şirket, yılın ilk dokuz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367,4 artırarak 11 milyar 143 milyon TL seviyesine çıkardı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE PİYASA BEKLENTİSİ AŞILDI

Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek net kârı 2,21 milyar TL olarak gerçekleşti.

Matriks Haber anketinde analistlerin üçüncü çeyrek net kâr beklentisi ortalama 1,95 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece EREGL, çeyreklik bazda piyasa beklentisini yaklaşık yüzde 13,3 oranında aşmış oldu.

Öne çıkan diğer finansal göstergeler ise şöyle şekillendi:

• Satış Gelirleri: İlk dokuz ayda yüzde 32 artışla 195,86 milyar TL'ye ulaştı.

• Esas Faaliyet Kârı: Yıllık bazda yüzde 60 artarak 9,50 milyar TL oldu.

• FAVÖK: Yüzde 56,8 yükselişle 20,38 milyar TL seviyesine tırmandı.

ARACI KURUMLARDAN EREGL İÇİN HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ

Beklentilerin üzerinde gelen bilanço verilerinin ardından aracı kurumlar EREGL hisseleri için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı. Kurumların belirlediği hedef fiyat aralığı 42,00 TL ile 59,20 TL arasında değişiklik gösterdi.

Kuveyt Türk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım kârlılık marjlarındaki toparlanmayı dikkate alarak hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, diğer kurumlar mevcut değerleme ve tavsiyelerini korudu.

Aracı kurum Yeni hedef fiyat Önceki hedef fiyat Tavsiye Gedik Yatırım 59,20 TL 59,20 TL Endeks Üstü Getiri PhillipCapital 58,30 TL 58,30 TL Endeks Üstü Getiri Global Menkul Değerler 55,70 TL 55,70 TL TUT Vakıf Yatırım 50,40 TL 50,40 TL Endekse Paralel Getiri Deniz Yatırım 50,00 TL 50,00 TL TUT Kuveyt Türk Yatırım 48,80 TL 42,90 TL AL İş Yatırım 45,00 TL 45,00 TL TUT Ahlatcı Yatırım 43,60 TL 43,60 TL AL Garanti BBVA Yatırım 42,80 TL 39,80 TL Endekse Paralel Getiri Yapı Kredi Yatırım 42,00 TL 42,00 TL TUT

Analistler, demir-çelik sektöründeki marj iyileşmelerinin kârlılığı olumlu etkilediğini vurgularken, küresel çelik talebi ve hammadde maliyetlerinin önümüzdeki dönem hisse performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

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