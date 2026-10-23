Ereğli Demir ve Çelik’in beklentilerin üzerinde gelen bilanço verileri sonrasında aracı kurumlar EREGL hisseleri için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklanan bilançoya göre şirket, yılın ilk dokuz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367,4 artırarak 11 milyar 143 milyon TL seviyesine çıkardı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE PİYASA BEKLENTİSİ AŞILDI
Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek net kârı 2,21 milyar TL olarak gerçekleşti.
Matriks Haber anketinde analistlerin üçüncü çeyrek net kâr beklentisi ortalama 1,95 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece EREGL, çeyreklik bazda piyasa beklentisini yaklaşık yüzde 13,3 oranında aşmış oldu.
Öne çıkan diğer finansal göstergeler ise şöyle şekillendi:
• Satış Gelirleri: İlk dokuz ayda yüzde 32 artışla 195,86 milyar TL'ye ulaştı.
• Esas Faaliyet Kârı: Yıllık bazda yüzde 60 artarak 9,50 milyar TL oldu.
• FAVÖK: Yüzde 56,8 yükselişle 20,38 milyar TL seviyesine tırmandı.
ARACI KURUMLARDAN EREGL İÇİN HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ
Beklentilerin üzerinde gelen bilanço verilerinin ardından aracı kurumlar EREGL hisseleri için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı. Kurumların belirlediği hedef fiyat aralığı 42,00 TL ile 59,20 TL arasında değişiklik gösterdi.
Kuveyt Türk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım kârlılık marjlarındaki toparlanmayı dikkate alarak hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, diğer kurumlar mevcut değerleme ve tavsiyelerini korudu.
|Aracı kurum
|Yeni hedef fiyat
|Önceki hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|59,20 TL
|59,20 TL
|Endeks Üstü Getiri
|PhillipCapital
|58,30 TL
|58,30 TL
|Endeks Üstü Getiri
|Global Menkul Değerler
|55,70 TL
|55,70 TL
|TUT
|Vakıf Yatırım
|50,40 TL
|50,40 TL
|Endekse Paralel Getiri
|Deniz Yatırım
|50,00 TL
|50,00 TL
|TUT
|Kuveyt Türk Yatırım
|48,80 TL
|42,90 TL
|AL
|İş Yatırım
|45,00 TL
|45,00 TL
|TUT
|Ahlatcı Yatırım
|43,60 TL
|43,60 TL
|AL
|Garanti BBVA Yatırım
|42,80 TL
|39,80 TL
|Endekse Paralel Getiri
|Yapı Kredi Yatırım
|42,00 TL
|42,00 TL
|TUT
Analistler, demir-çelik sektöründeki marj iyileşmelerinin kârlılığı olumlu etkilediğini vurgularken, küresel çelik talebi ve hammadde maliyetlerinin önümüzdeki dönem hisse performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.
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