HSBC, TCMB’nin politika faizini 2026 sonunda yüzde 35'e, 2027 sonunda ise yüzde 21'e indirmesini beklediğini açıkladı. Banka, yıl sonu enflasyon tahminlerini 2026 için yüzde 30, 2027 için ise yüzde 15 olarak paylaştı.

Citi, TCMB'nin politika faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 35 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

BCA Research, Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin ve parasal gevşemenin geçici olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Kurum, zayıf dış dengelerin TL'yi küresel risk iştahı kayıplarına karşı hassas bıraktığını vurguladı.

KÜRESEL SİYASETTE ÖNE ÇIKANLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ABD'ye 270 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

Trump, petrol üretim kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu.

Saudi Aramco'nun Polonya'daki varlıklarını satmayı planladığına dair haberler basına yansıdı.

BUGÜN NE OLACAK? TAKİP EDİLECEK VERİ AKIŞI

• Yurt İçi Piyasa: Yurt içinde bugün piyasaları doğrudan yönlendirecek kritik bir veri akışı bulunmuyor.

• Yurt Dışı Piyasalar: ABD ve Avrupa genelinde imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

• Kredi Derecelendirme Raporu: Scope Ratings’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporunu bugün yayımlaması bekleniyor.

• Takvimdeki Stratejik Tarihler: ABD ara seçimleri 3 Kasım’da gerçekleşecek. Ayrıca Moody's, 18 Kasım’da MENA ve Türkiye bölgesindeki enerji akış aksamalarının kredi profillerine etkisini ele alacağı bir webinar düzenleyecek.

BIST 100 TEKNİK VE MAKROEKONOMİK DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekti. Yıl başından bu yana devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD-İran hattındaki riskler, enerji fiyatlarını yukarı çekerek dezenflasyon süreci üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yüksek enerji maliyetleri ham madde, üretim ve lojistik kanalıyla genel fiyatlar genel düzeyini olumsuz etkilerken, Türkiye'nin cari açığını ve dış finansman ihtiyacını artırma riski taşıyor.

Diğer taraftan, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmaları ve artan belirsizliklerin iç talebi sınırladığı görülüyor.

Tüketim ve yatırım iştahındaki bu zayıflama, enerji kaynaklı maliyet baskılarını kısmen dengeleyerek TCMB'ye faiz indirimi konusunda sınırlı bir alan açıyor.

İç talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini destekleyeceği varsayımı altında, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,70 seviyesine revize edilirken, politika faizi beklentisi yüzde 35 olarak korunuyor.

Önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devamı, enerji maliyetleri ve döviz kuru baskılarının ne ölçüde kontrol altında tutulacağına bağlı kalmaya devam edecek.

Kaynak: İnfo Yatırım