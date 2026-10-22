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SPK, ALKLC ve ANELE hisselerindeki işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı aldı. 2 yıllık işlem yasakları ve 28 kişiye lisans iptali geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde Borsa İstanbul'da işlem gören iki hisseye ilişkin kapsamlı yaptırım kararlarını duyurdu.

Altınkılıç Gıda (ALKLC) ve Anel Elektrik (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeler sonucunda toplam 48 farklı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul ayrıca ilgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesini ve 28 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

ALKLC HİSSESİ İÇİN 8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusunda bulunulan kişiler:

  1. Bülent Uygun
  2. Ecem Tuğçe Akçay
  3. Emre Alkın
  4. Erdin Özel
  5. Ethem Umut Beytorun
  6. Haldün Saffet İnal
  7. İbrahim Bekci
  8. Okan Uzunoğlu

ANELE HİSSESİ İÇİN 48 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Suç duyurusunda bulunulan 48 kişi:

  1. Abdülkadir Özkan
  2. Adem Karatepe
  3. Ahmet Burak Akbulut
  4. Ahmet Özcan
  5. Ali Cesur
  6. Anıl Tokat
  7. Ayşe Seher Aydın
  8. Bülent Uygun
  9. Cem Gürkan Alpay
  10. Ecem Tuğçe Akçay
  11. Emir Münir Sarpyener
  12. Emre Alkın
  13. Emre Tezmen
  14. Enes Yazıcı
  15. Erdin Özel
  16. Ethem Umut Beytorun
  17. Evren Uçar
  18. Fatma Nurcan Taşdelenler
  19. Feryal Köker
  20. Furkan Açar
  21. Gül Ayşe Çolak
  22. Haldün Saffet İnal
  23. Halil İbrahim Ege
  24. İbrahim Bekçi
  25. İsa Çoşkun
  26. İsmail Erdem
  27. Kadir Boy
  28. Kerem Alkın
  29. Mehmet Nuri Gökalp
  30. Mehmet Selim Tunçbilek
  31. Muhammed Yarız
  32. Mustafa Zeki Kayahan
  33. Müjdat Ede
  34. Neda Soydan
  35. Nilgül Sarıçalı
  36. Oğuz Tezmen
  37. Oğuzhan Özerkaya
  38. Okan Uzunoğlu
  39. Onur Göğebakan
  40. Orçun Berkay Kaya
  41. Ömer Eryılmaz
  42. Özgür Altan
  43. Rüstem Karakaya
  44. Sezai Bekgöz
  45. Sibel Gökalp
  46. Şemsihan Karaca
  47. Tansu Sesli
  48. Yusuf Ege

ALKLC dosyasında suç duyurusunda bulunulan 8 kişinin tamamı ANELE dosyasında da yer aldı. Böylece iki dosyada toplam 56 suç duyurusu kaydı bulunurken, kararlar 48 farklı kişiyi kapsadı.

SPK'DAN 2 YILLIK İŞLEM YASAĞI KARARI

Kurul, suç duyurularının yanı sıra her iki hisseye ilişkin işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen kişi ve kuruluşlar hakkında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

ALKLC dosyasında suç duyurusunda bulunulan 8 kişinin tamamı ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında işlem yasağı kararı alındı.

Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kendi nam ve hesabına işlemleri bakımından yasak, ALKLC payıyla sınırlı olarak düzenlendi.

ANELE dosyasında ise suç duyurusunda bulunulan 48 kişinin tamamı ile aşağıdaki dört kuruluş hakkında işlem yasağı kararı alındı:

  • Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
  • Tera Yatırım Bankası AŞ
  • Tera Yatırım Holding AŞ
  • Century City Securities SA

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ'nin kendi nam ve hesabına işlemleri bakımından yasak, ANELE pay piyasasıyla sınırlı tutuldu.

ALKLC DOSYASINDA 5 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, ALKLC pay piyasasındaki işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusu kararı alınan 5 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi.

Lisansları iptal edilen kişiler:

  1. Bülent Uygun
  2. Ecem Tuğçe Akçay
  3. Ethem Umut Beytorun
  4. İbrahim Bekci
  5. Okan Uzunoğlu

ANELE DOSYASINDA 28 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 28 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

Lisansları iptal edilen 28 kişi:

  1. Adem Karatepe
  2. Ahmet Özcan
  3. Ali Cesur
  4. Anıl Tokat
  5. Ayşe Seher Aydın
  6. Bülent Uygun
  7. Ecem Tuğçe Akçay
  8. Emir Münir Sarpyener
  9. Enes Yazıcı
  10. Ethem Umut Beytorun
  11. Evren Uçar
  12. Feryal Köker
  13. Furkan Açar
  14. Gül Ayşe Çolak
  15. İbrahim Bekçi
  16. İsmail Erdem
  17. Mehmet Nuri Gökalp
  18. Mehmet Selim Tunçbilek
  19. Mustafa Zeki Kayahan
  20. Müjdat Ede
  21. Nilgül Sarıçalı
  22. Oğuzhan Özerkaya
  23. Okan Uzunoğlu
  24. Onur Göğebakan
  25. Orçun Berkay Kaya
  26. Ömer Eryılmaz
  27. Sezai Bekgöz
  28. Tansu Sesli

ALKLC dosyasında lisansları iptal edilen 5 kişi, ANELE dosyasındaki listede de yer aldı. Böylece her iki dosyada lisans iptali kararları toplam 28 farklı kişiyi kapsadı.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

SPK bülteninde, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesine ilişkin koşullara da yer verildi.

Buna göre ilgili kişilerin, 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırmaları gerekiyor.

Ödemeye ilişkin belgelerin de aynı süre içerisinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.

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