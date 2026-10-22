Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde Borsa İstanbul'da işlem gören iki hisseye ilişkin kapsamlı yaptırım kararlarını duyurdu.

Altınkılıç Gıda (ALKLC) ve Anel Elektrik (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeler sonucunda toplam 48 farklı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul ayrıca ilgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesini ve 28 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

ALKLC HİSSESİ İÇİN 8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusunda bulunulan kişiler:

Bülent Uygun Ecem Tuğçe Akçay Emre Alkın Erdin Özel Ethem Umut Beytorun Haldün Saffet İnal İbrahim Bekci Okan Uzunoğlu

ANELE HİSSESİ İÇİN 48 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Suç duyurusunda bulunulan 48 kişi:

Abdülkadir Özkan Adem Karatepe Ahmet Burak Akbulut Ahmet Özcan Ali Cesur Anıl Tokat Ayşe Seher Aydın Bülent Uygun Cem Gürkan Alpay Ecem Tuğçe Akçay Emir Münir Sarpyener Emre Alkın Emre Tezmen Enes Yazıcı Erdin Özel Ethem Umut Beytorun Evren Uçar Fatma Nurcan Taşdelenler Feryal Köker Furkan Açar Gül Ayşe Çolak Haldün Saffet İnal Halil İbrahim Ege İbrahim Bekçi İsa Çoşkun İsmail Erdem Kadir Boy Kerem Alkın Mehmet Nuri Gökalp Mehmet Selim Tunçbilek Muhammed Yarız Mustafa Zeki Kayahan Müjdat Ede Neda Soydan Nilgül Sarıçalı Oğuz Tezmen Oğuzhan Özerkaya Okan Uzunoğlu Onur Göğebakan Orçun Berkay Kaya Ömer Eryılmaz Özgür Altan Rüstem Karakaya Sezai Bekgöz Sibel Gökalp Şemsihan Karaca Tansu Sesli Yusuf Ege

ALKLC dosyasında suç duyurusunda bulunulan 8 kişinin tamamı ANELE dosyasında da yer aldı. Böylece iki dosyada toplam 56 suç duyurusu kaydı bulunurken, kararlar 48 farklı kişiyi kapsadı.

SPK'DAN 2 YILLIK İŞLEM YASAĞI KARARI

Kurul, suç duyurularının yanı sıra her iki hisseye ilişkin işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen kişi ve kuruluşlar hakkında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

ALKLC dosyasında suç duyurusunda bulunulan 8 kişinin tamamı ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında işlem yasağı kararı alındı.

Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kendi nam ve hesabına işlemleri bakımından yasak, ALKLC payıyla sınırlı olarak düzenlendi.

ANELE dosyasında ise suç duyurusunda bulunulan 48 kişinin tamamı ile aşağıdaki dört kuruluş hakkında işlem yasağı kararı alındı:

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tera Yatırım Bankası AŞ

Tera Yatırım Holding AŞ

Century City Securities SA

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ'nin kendi nam ve hesabına işlemleri bakımından yasak, ANELE pay piyasasıyla sınırlı tutuldu.

ALKLC DOSYASINDA 5 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, ALKLC pay piyasasındaki işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusu kararı alınan 5 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi.

Lisansları iptal edilen kişiler:

Bülent Uygun Ecem Tuğçe Akçay Ethem Umut Beytorun İbrahim Bekci Okan Uzunoğlu

ANELE DOSYASINDA 28 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 28 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

Lisansları iptal edilen 28 kişi:

Adem Karatepe Ahmet Özcan Ali Cesur Anıl Tokat Ayşe Seher Aydın Bülent Uygun Ecem Tuğçe Akçay Emir Münir Sarpyener Enes Yazıcı Ethem Umut Beytorun Evren Uçar Feryal Köker Furkan Açar Gül Ayşe Çolak İbrahim Bekçi İsmail Erdem Mehmet Nuri Gökalp Mehmet Selim Tunçbilek Mustafa Zeki Kayahan Müjdat Ede Nilgül Sarıçalı Oğuzhan Özerkaya Okan Uzunoğlu Onur Göğebakan Orçun Berkay Kaya Ömer Eryılmaz Sezai Bekgöz Tansu Sesli

ALKLC dosyasında lisansları iptal edilen 5 kişi, ANELE dosyasındaki listede de yer aldı. Böylece her iki dosyada lisans iptali kararları toplam 28 farklı kişiyi kapsadı.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

SPK bülteninde, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesine ilişkin koşullara da yer verildi.

Buna göre ilgili kişilerin, 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırmaları gerekiyor.

Ödemeye ilişkin belgelerin de aynı süre içerisinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.